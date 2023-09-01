Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо

Румынский специалист Мирча Луческу останется в должности главного тренера киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

Мирчи поставили задачу – выиграть Украинскую Премьер-лигу. Если в середине сезона станет ясно, что он не в состоянии выполнить эту задачу, то его уволят до окончания контракта (лето 2024 года).

78-летний румынский тренер возглавляет «Динамо» Киев с лета 2020 года. За это время он выиграл с клубом чемпионат, кубок и суперкубок Украины. Но следует отметить, что все эти трофеи были завоеваны в первый сезон Мирчи во главе столичной команды.

Напомним, вчера команда Луческу уступила «Бешикташу» (0:1) и завершила свои выступления в еврокубках.