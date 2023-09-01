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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:38
1657
12

Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо

Клуб не уволит румына из-за вылета из еврокубков

01 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:38
1657
12
Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Румынский специалист Мирча Луческу останется в должности главного тренера киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

Мирчи поставили задачу – выиграть Украинскую Премьер-лигу. Если в середине сезона станет ясно, что он не в состоянии выполнить эту задачу, то его уволят до окончания контракта (лето 2024 года).

78-летний румынский тренер возглавляет «Динамо» Киев с лета 2020 года. За это время он выиграл с клубом чемпионат, кубок и суперкубок Украины. Но следует отметить, что все эти трофеи были завоеваны в первый сезон Мирчи во главе столичной команды.

Напомним, вчера команда Луческу уступила «Бешикташу» (0:1) и завершила свои выступления в еврокубках.

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Мирча Луческу Динамо Киев Бешикташ - Динамо главный тренер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 12
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acfred
Тю, так і очікувано, по перше ніхто платити йому не буде за рлзрив контракту, по друге а шо зміниться 4 місце будь-хто може зробити, нашо платити двічі?))) Продати центрального захисника і потім купа проблем в центрі захисту, нарадник один? Круто підготувались до сезону)) ото рівень клубу))
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+3
Умник
И все всех устраивает. И киваем на войну.
Класс. Пилим. Ссым в глаза. И говорим что все хорошо
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+2
Gargantua
Луческу на месте, значит Сидорчуку, Кабаеву и Сироте бояться нечего )
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+1
Игорь Петров
Мне кажется Суркисы делают большую ошибку оставляя у руля команды Луческу, да специалист он квалифицированный, но это уже в прошлом, 78 лет - возраст достаточно солидный, как говорится, человек едет с ярмарки, откуда тут возьмутся свежие тренерские идеи и энергия победителя, его понять можно, выжать последние финансы перед уходом на покой, но зачем это Суркам, непонятно, просто угробят молодежь.
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0
Vovan78
Отже регрес клубу буде продовжуватись. Нинішня ситуація вигідна усім в ДК. Суркісу не потрібно витрачатись на нові трансфери, Луческу пох..й на результати до кінця сезону, а бабки всерівно капають. Гравцям пох..й на гру бо альтернативи на заміну не має, а бабло всерівно капає. І тільки вболівальники в великому Ах…ї від того як ДК перетворюється на помийку!
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0
Игорь Украинский
За такие бабки он зубами будет держатся за тренерское кресло🤣🤣🤣🤣
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0
Gargantua
понятно )
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0
mayakovskiy1
Как же это смешно))) Вспоминаю как фаны ДК гордились, что отхватили такого цыгана и когда им говорилось, что он физрук  - кричали "вывсеврети". Теперь выкинуть будулаича мечтают все, но ой он не уйдет)))
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-1
Микола Унгурян
в принципі сумнівно що ДК спроможне виконати завдання, але і давно вже зрозуміло що ніхто його достроково звільняти не буде
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-1
Перець
Після гри з Чорноморцем 1 місце гарантовано 
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-1
Bulba_sumkin
Ну і добре) Значить 4 місце і без еврокубків заброньовано)) 
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-1
Фанькин кот
Логично. Каков уровень игроков (донный), таков уровень и тренера (престарелый, его лучшие времена давным-давно позади).
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-2
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