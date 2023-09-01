Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо
Клуб не уволит румына из-за вылета из еврокубков
Румынский специалист Мирча Луческу останется в должности главного тренера киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.
Мирчи поставили задачу – выиграть Украинскую Премьер-лигу. Если в середине сезона станет ясно, что он не в состоянии выполнить эту задачу, то его уволят до окончания контракта (лето 2024 года).
78-летний румынский тренер возглавляет «Динамо» Киев с лета 2020 года. За это время он выиграл с клубом чемпионат, кубок и суперкубок Украины. Но следует отметить, что все эти трофеи были завоеваны в первый сезон Мирчи во главе столичной команды.
Напомним, вчера команда Луческу уступила «Бешикташу» (0:1) и завершила свои выступления в еврокубках.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шанс для молодого игрока показать себя в АПЛ
Днепровский клуб умудрился за один месяц вылететь из всех трех еврокубков
Класс. Пилим. Ссым в глаза. И говорим что все хорошо