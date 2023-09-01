Результаты жеребьевки групп Лиги Европы: Коваль, Кочергин и Таловеров
1 сентября в Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
1 сентября в 14:00 в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2023/24.
В ходе жеребьевки 32 клубов поделены на 8 групп по 4 команды.
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Шериф из Молдовы с голкипером Максимом Ковалем сыграет в группе G, где соперниками будут Рома (Италия), Славия Прага (Чехия), Серветт (Швейцария).
Польский Ракув с украинским форвардом Владиславом Кочергином попал в группу D, конкуренты – Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия).
Австрийский ЛАСК с Максимом Таловеровым в составе будет выступать в группе E, в оппоненты выпали: Ливерпуль (Англия), Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), Тулуза (Франция).
Команды, которые займут первые места в группе Лиги Европы, выйдут сразу в 1/8 финала. Клубы, которые будут находиться на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против третьих команд из Лиги чемпионов. Команды, которые финишируют на третьих местах в ЛЕ, перейдут в 1/16 финала Лиги конференций.
Даты игровых дней: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря
Лига Европы 2023/24
Результаты жеребьевки группового раунда
- Группа A: Вест Хэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Фрайбург (Германия), ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
- Группа B: Аякс (Нидерланды), Марсель (Франция), Брайтон (Англия), АЕК Афины (Греция)
- Группа C: Рейнджерс (Шотландия), Бетис (Испания), Спарта Прага (Чехия), Арис Лимассол (Кипр)
- Группа D: Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия), Ракув (Польша)
- Группа E: Ливерпуль (Англия), ЛАСК (Австрия), Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), Тулуза (Франция)
- Группа F: Вильярреал (Испания), Ренн (Франция), Маккаби Хайфа (Израиль), Панатинаикос (Греция)
- Группа G: Рома (Италия), Славия Прага (Чехия), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцария)
- Группа H: Байер (Германия), Карабах (Азербайджан), Мольде (Норвегия), Хеккен (Швеция)
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