Результаты жеребьевки групп Лиги Европы: Коваль, Кочергин и Таловеров

1 сентября в 14:00 в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2023/24.

В ходе жеребьевки 32 клубов поделены на 8 групп по 4 команды.

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Шериф из Молдовы с голкипером Максимом Ковалем сыграет в группе G, где соперниками будут Рома (Италия), Славия Прага (Чехия), Серветт (Швейцария).

Польский Ракув с украинским форвардом Владиславом Кочергином попал в группу D, конкуренты – Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия).

Австрийский ЛАСК с Максимом Таловеровым в составе будет выступать в группе E, в оппоненты выпали: Ливерпуль (Англия), Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), Тулуза (Франция).

Команды, которые займут первые места в группе Лиги Европы, выйдут сразу в 1/8 финала. Клубы, которые будут находиться на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против третьих команд из Лиги чемпионов. Команды, которые финишируют на третьих местах в ЛЕ, перейдут в 1/16 финала Лиги конференций.

Даты игровых дней: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря

Лига Европы 2023/24

Результаты жеребьевки группового раунда