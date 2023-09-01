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Лига Европы
01 сентября 2023, 14:37 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:04
1844
1

Результаты жеребьевки групп Лиги Европы: Коваль, Кочергин и Таловеров

1 сентября в Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

01 сентября 2023, 14:37 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:04
1844
1
Результаты жеребьевки групп Лиги Европы: Коваль, Кочергин и Таловеров
УЕФА

1 сентября в 14:00 в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2023/24.

В ходе жеребьевки 32 клубов поделены на 8 групп по 4 команды.

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Шериф из Молдовы с голкипером Максимом Ковалем сыграет в группе G, где соперниками будут Рома (Италия), Славия Прага (Чехия), Серветт (Швейцария).

Польский Ракув с украинским форвардом Владиславом Кочергином попал в группу D, конкуренты – Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия).

Австрийский ЛАСК с Максимом Таловеровым в составе будет выступать в группе E, в оппоненты выпали: Ливерпуль (Англия), Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), Тулуза (Франция).

Команды, которые займут первые места в группе Лиги Европы, выйдут сразу в 1/8 финала. Клубы, которые будут находиться на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против третьих команд из Лиги чемпионов. Команды, которые финишируют на третьих местах в ЛЕ, перейдут в 1/16 финала Лиги конференций.

Даты игровых дней: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря

Лига Европы 2023/24

Результаты жеребьевки группового раунда

  • Группа A: Вест Хэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Фрайбург (Германия), ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
  • Группа B: Аякс (Нидерланды), Марсель (Франция), Брайтон (Англия), АЕК Афины (Греция)
  • Группа C: Рейнджерс (Шотландия), Бетис (Испания), Спарта Прага (Чехия), Арис Лимассол (Кипр)
  • Группа D: Аталанта (Италия), Спортинг (Португалия), Штурм (Австрия), Ракув (Польша)
  • Группа E: Ливерпуль (Англия), ЛАСК (Австрия), Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), Тулуза (Франция)
  • Группа F: Вильярреал (Испания), Ренн (Франция), Маккаби Хайфа (Израиль), Панатинаикос (Греция)
  • Группа G: Рома (Италия), Славия Прага (Чехия), Шериф (Молдова), Серветт (Швейцария)
  • Группа H: Байер (Германия), Карабах (Азербайджан), Мольде (Норвегия), Хеккен (Швеция)

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жеребьевка Лига Европы жеребьевка Лиги Европы статистические расклады выбор редакции Максим Таловеров Максим Коваль (футболист) Владислав Кочергин Шериф Тирасполь ЛАСК Ракув
Источник Sport.ua
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Владислав Антонов
Група В дуже цікава, решта - таке собі.
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