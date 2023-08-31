Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 состоялась вечером 31 августа в Монако.

В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф ЛЧ. В результате жеребьевки они поделены на 8 групп по 4 команды.

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Среди участников группового раунда и «Шахтер», чемпион Украины. Донецкий клуб находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

В результате жеребьевки «Шахтер» сыграет в группе H. Соперниками будут Барселона (Испания), Порту (Португалия), Антверпен (Бельгия)

Расписание матчей группового раунда станет известно позже.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места в группах ЛЧ, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала ЛЕ с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Лига чемпионов 2023/24

Групповой раунд

Даты матчей

Тур 1: 19/20 сентября

Тур 2: 3/4 октября

Тур 3: 24/25 октября

Тур 4: 7/8 ноября

Тур 5: 28/29 ноября

Тур 6: 12/13 декабря

Состав групп

🔹 Группа A: Бавария, Ман Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай

🔹 Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс

🔹 Группа C: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин

🔹 Группа D: Бенфика, Интер, РБ Зальцбург, Реал Сосьедад

🔹 Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик

🔹 Группа F: ПСЖ, Боруссия Д, Милан, Ньюкасл

🔹 Группа G: Ман Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз

🔹 Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Антверпен