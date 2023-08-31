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Лига чемпионов
31 августа 2023, 19:52 | Обновлено 31 августа 2023, 20:28
12910
51

Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

31 августа в Монако состоялась церемония жеребьевки ЛЧ

31 августа 2023, 19:52 | Обновлено 31 августа 2023, 20:28
12910
51
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
УЕФА

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 состоялась вечером 31 августа в Монако.

В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф ЛЧ. В результате жеребьевки они поделены на 8 групп по 4 команды.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Среди участников группового раунда и «Шахтер», чемпион Украины. Донецкий клуб находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

В результате жеребьевки «Шахтер» сыграет в группе H. Соперниками будут Барселона (Испания), Порту (Португалия), Антверпен (Бельгия)

Расписание матчей группового раунда станет известно позже.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места в группах ЛЧ, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала ЛЕ с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Лига чемпионов 2023/24

Групповой раунд

Даты матчей

  • Тур 1: 19/20 сентября
  • Тур 2: 3/4 октября
  • Тур 3: 24/25 октября
  • Тур 4: 7/8 ноября
  • Тур 5: 28/29 ноября
  • Тур 6: 12/13 декабря

Состав групп

🔹 Группа A: Бавария, Ман Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай

🔹 Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс

🔹 Группа C: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин

🔹 Группа D: Бенфика, Интер, РБ Зальцбург, Реал Сосьедад

🔹 Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик

🔹 Группа F: ПСЖ, Боруссия Д, Милан, Ньюкасл

🔹 Группа G: Ман Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз

🔹 Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Антверпен

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Источник Sport.ua
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Комментарии 51
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putin khuylo stop the war
отличный жребий. Только все соперники для Шахты во время войны тут архисложные. Но будем болеть за украинскую команду. 
Всем украинским командам сегодня удачи в матчах!
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+15
Ruzy
Можна грати, принаймні поборотися за ЛЕ цілком реально
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+8
Ярослав Черняєв
Грати можно
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+8
D.Lanskoy
ПСЖ, Боруссія, Мілан, Ньюкасл!!! Давно не пам'ятаю таку потужну групу на груповому етапі! Якби навіть зараз не брався прогнозувати, хто вийде! Поки для мене аутсайдер тут Мілан, але італійці останнім часом посилюються, а ПСЖ навпаки послаблений.
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Demid Romanchik
 Жеребьевка хорошая... Но другое,что для наших команд сейчас все клубы выше уровнем 
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+6
Dmitriy Svistak
Якби це було кілька років тому то це був би ідеальний жереб, але в нинішньому стані тут нічого не світить, на жаль(
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
KvlaD
То чувство, когда жребий лучше некуда. Вот сможет ли нынешний Шахтер побороться за выход в плей-офф - покажет время.
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+5
Vitason
Практически идеальный жребий со второй и четвертой корзины и даже Барса , тоже не плохо,не такая она сейчас сильная как обычно,главное чтобы Шахтер был в тонусе!
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+5
axylinam
Отличный жребий
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+5
Rzechpospolita
Як на мене, дуже гарна група, даже фани барси раділи на стрімі в чате, що така в них група! І тут діло не в слабкості суперників, а невпевненості своєї команди(Барселони)!!! Багато, хто з них писав в такому контексті….
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+4
FootFun1
З Антверпеном навіть в нинішньому стані можна боротися 
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+4
Первый Среди Равных
Антверпен цілком можна обігрувати. А більше нічого і не треба. 
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+3
AK.228
Непоганий жереб, можливо перший раз повезло)
Шахтар в поганому стані але за ЛЕ поборотися можуть!!
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+3
Макс Максов
В ЛЄ потрібно виходити, але можна і замахнутись на плей-офф ЛЧ...
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+2
naverland
Нормальная группа , можно выходить в плей-офф.
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+2
Mr Voevudskiy
Вполне нормально. ЛЕ на изи
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+2
Злий Глобинець
Нормально. Антверпен нашим точно по зубах. І з Порту за нічию хоч в одному матчі можна зачепитися.
На жаль, але в нинішніх реаліях результат не так важливий. Важливе представництво і презентація воюючої України, нагадування європейському глядачу про важку і криваву боротьбу, яку ми ведемо за нашу свободу. Шахтар це має робити в кожному матчі!
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+1
Николай Ханенко
Добре, що Барселона італійська. З Іспанською було б важче
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
VARioR
Цілком нормальна група. За 3 місце поборотися до снаги. Групу F тільки можна виділити, як сильну, а МС знову щастить.
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0
Istm
якоїсь особливо вбивчої групи немає. Хіба що F.
для шахтаря мабуть зараз будь-яка група складна.
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0
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