Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31 августа в Монако состоялась церемония жеребьевки ЛЧ
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 состоялась вечером 31 августа в Монако.
В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф ЛЧ. В результате жеребьевки они поделены на 8 групп по 4 команды.
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Среди участников группового раунда и «Шахтер», чемпион Украины. Донецкий клуб находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.
В результате жеребьевки «Шахтер» сыграет в группе H. Соперниками будут Барселона (Испания), Порту (Португалия), Антверпен (Бельгия)
Расписание матчей группового раунда станет известно позже.
По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места в группах ЛЧ, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала ЛЕ с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
Лига чемпионов 2023/24
Групповой раунд
Даты матчей
- Тур 1: 19/20 сентября
- Тур 2: 3/4 октября
- Тур 3: 24/25 октября
- Тур 4: 7/8 ноября
- Тур 5: 28/29 ноября
- Тур 6: 12/13 декабря
Состав групп
🔹 Группа A: Бавария, Ман Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай
🔹 Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс
🔹 Группа C: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин
🔹 Группа D: Бенфика, Интер, РБ Зальцбург, Реал Сосьедад
🔹 Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик
🔹 Группа F: ПСЖ, Боруссия Д, Милан, Ньюкасл
🔹 Группа G: Ман Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз
🔹 Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Антверпен
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Всем украинским командам сегодня удачи в матчах!
Шахтар в поганому стані але за ЛЕ поборотися можуть!!
На жаль, але в нинішніх реаліях результат не так важливий. Важливе представництво і презентація воюючої України, нагадування європейському глядачу про важку і криваву боротьбу, яку ми ведемо за нашу свободу. Шахтар це має робити в кожному матчі!
для шахтаря мабуть зараз будь-яка група складна.