Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне

​В мид-уик завершился 4-й раунд квалификации еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Кошмарный для Украины евросезон продолжается. Все три команды в четверг, 31 августа, проиграли свои еврокубковые противостояния.

В Лиге конференций киевское «Динамо» второй раз проиграло турецкому «Бешикташу» (0:1), «Днепр-1» в овертайме уступил «Спартаку» из Трнавы (1:2 д.в). В Лиге Европы «Заря» сумела отыграть гандикап в два мяча, но пропустила в конце решающий гол от «Славии» из Праги (недостаточная победа 2:1 после поражения 0:2).

Очень грустными являются результаты квалификации. Украинские клубы проиграли 6 из 7 двухматчевых противостояний. Осенью Украина будет представлена всего двумя клубами в еврокубках. «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов, а «Заря» попробует свои силы в Лиге конференций.

«Динамо» не сыграет в групповом раунде впервые с сезона 2005/06. «Днепр-1» установил печальный антирекорд, который невозможно побить – вылетел из трех еврокубков подряд за один месяц, не одержав при этом ни одной победы.

Клубы Украины с одной победой и двумя поражениями прибавили всего +0.200 за неделю и имеют 25.600 балла. Украина осталась на 17-й позиции в пятилетнем рейтинге.

Дания (26.950) и Норвегия (26.625) имеют перевес над Украиной более чем в один балл, преимущество Израиля (25.625) символическое. Все конкуренты за 14–17 позиции имеют в групповом раунде по два представителя.

В сезонном рейтинге Украина имеет 1.700 и находится аж на далеком 37-м месте (среди 55 стран).

Если Украина не попадет в топ-15 по итогам сезона, то останется лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)