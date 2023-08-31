Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу

Неделю назад киевляне на равных противостояли турецкому «Бешикташу», но проиграли, пропустив решающий гол в компенсированное время. Таким образом, задача на поединок в Стамбуле у подопечных Мирчи Луческу была архисложной, ведь нужно было непременно обыгрывать «орлов» в их логове. По-прежнему не мог помочь «бело-синим» травмированный Ярмоленко, зато восстановились Кабаев и Андриевский. Были кадровые потери и у стамбульского клуба: неделю назад повреждение получил Масуаку, а перед сегодняшней встречей в лазарет попал Амарти.

В начале поединка хозяева поля ожидаемо взяли мяч под контроль, но не спешили форсировать события. Обострить ситуацию «орлы» пытались забросами в штрафную «Динамо» и один из них едва не завершился неприятностями, когда Попов в последний момент не дал пробить Фернандешу. Было тревожно и после удара головой Мулеки, но Бущан оказался в нужном месте.

Киевляне пытались не задерживать мяч в центре поля, но с комбинационной игрой у них не ладилось. А на исходе первой 20-минутки «черно-белые» создали несколько угроз воротам гостей. Снова бил головой Мулека, и на пути мяча оказалась спина Булута. Затем последовало два удара из-за пределов штрафной: сначала Бущан среагировал на попытку Учана, а затем все тот же Мулека попал в штангу.

А вот вторая половина тайма осталась за динамовцами. Киевляне больше атаковали и находили свободные зоны у штрафной соперников. Правда, с последней передачей у гостей не клеилось. До перерыва самым опасным моментом, созданным «Динамо», стал удар Ваната из-за пределов штрафной. Откровенно скажем, не густо. Пытались быть активными на правом фланге Тымчик и Караваев, но особых дивидендов «бело-синим» это не приносило. Совсем потерялся на поле Буяльский, который явно далек от своей оптимальной формы.

В начале второй половины встречи киевляне организовали стремительную контратаку, которая вполне могла завершиться результативным ударом. Впрочем, Ванат не сумел зацепиться за мяч после передачи Волошина. Наказание за расточительность последовало мгновенно. Абубакар на линии штрафной «Динамо» растолкал троих соперников, после чего из-под Тымчика пробил точно в угол.

Киевляне активизировались: ситуация вынуждала играть только на атаку. Но моментов у ворот «Бешикташа» по-прежнему не было. Удар Андриевского со штрафного в конце матча стал первым и последним попаданием в створ от «бело-синих». А хозяева умело пользовались оголенными тылами на половине поля киевлян и не раз могли увеличить свое преимущество. Продолжал терроризировать оборону «бело-синих» Мулека, то же самое делал и габаритный Абубакар. В конце встречи «орлы» хладнокровно удерживали добытое преимущество, да и киевляне смирились со своим положением.

Киевское «Динамо» на этом завершило еврокубковый сезон и сконцентрируется на внутренних соревнованиях. «Бешикташ» завоевал путевку в групповой турнир Лиги конференций.

Лига конференций. Плей-офф квалификации. Ответный матч.

«Бешикташ» – «Динамо» – 1:0. Первый матч – 3:2.

Абубакар (52)

Булут (33), Колли (34), Абубакар (53), Розье (58), Мулека (72), Учан (82) – Шапаренко (30), Сидорчук (40), Попов (48)

«Бешикташ»: Гюнок, Булут, Колли, Уйсал, Розье, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Мулека (Ребич, 75), Рашица (Зайнутдинов, 76), Абубакар (Тосун, 81).

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик (Бенито, 89), Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андриевский, 76), Н.Волошин (Диалло, 76), Буяльский, Караваев, Ванат.

Арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Стадион «Водафон Парк» (Стамбул, Турция)

БЕШИКТАШ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА