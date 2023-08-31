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Лига конференций
Проходит дальше Бешикташ
31.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 0
Динамо Киев
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Лига конференций
31 августа 2023, 22:55 | Обновлено 31 августа 2023, 23:44
5130
95

Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу

Киевляне не смогли выйти в групповой раунд Лиги конференций

31 августа 2023, 22:55 | Обновлено 31 августа 2023, 23:44
5130
95
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
ФК Динамо Киев

Неделю назад киевляне на равных противостояли турецкому «Бешикташу», но проиграли, пропустив решающий гол в компенсированное время. Таким образом, задача на поединок в Стамбуле у подопечных Мирчи Луческу была архисложной, ведь нужно было непременно обыгрывать «орлов» в их логове. По-прежнему не мог помочь «бело-синим» травмированный Ярмоленко, зато восстановились Кабаев и Андриевский. Были кадровые потери и у стамбульского клуба: неделю назад повреждение получил Масуаку, а перед сегодняшней встречей в лазарет попал Амарти.

В начале поединка хозяева поля ожидаемо взяли мяч под контроль, но не спешили форсировать события. Обострить ситуацию «орлы» пытались забросами в штрафную «Динамо» и один из них едва не завершился неприятностями, когда Попов в последний момент не дал пробить Фернандешу. Было тревожно и после удара головой Мулеки, но Бущан оказался в нужном месте.

Киевляне пытались не задерживать мяч в центре поля, но с комбинационной игрой у них не ладилось. А на исходе первой 20-минутки «черно-белые» создали несколько угроз воротам гостей. Снова бил головой Мулека, и на пути мяча оказалась спина Булута. Затем последовало два удара из-за пределов штрафной: сначала Бущан среагировал на попытку Учана, а затем все тот же Мулека попал в штангу.

А вот вторая половина тайма осталась за динамовцами. Киевляне больше атаковали и находили свободные зоны у штрафной соперников. Правда, с последней передачей у гостей не клеилось. До перерыва самым опасным моментом, созданным «Динамо», стал удар Ваната из-за пределов штрафной. Откровенно скажем, не густо. Пытались быть активными на правом фланге Тымчик и Караваев, но особых дивидендов «бело-синим» это не приносило. Совсем потерялся на поле Буяльский, который явно далек от своей оптимальной формы.

В начале второй половины встречи киевляне организовали стремительную контратаку, которая вполне могла завершиться результативным ударом. Впрочем, Ванат не сумел зацепиться за мяч после передачи Волошина. Наказание за расточительность последовало мгновенно. Абубакар на линии штрафной «Динамо» растолкал троих соперников, после чего из-под Тымчика пробил точно в угол.

Киевляне активизировались: ситуация вынуждала играть только на атаку. Но моментов у ворот «Бешикташа» по-прежнему не было. Удар Андриевского со штрафного в конце матча стал первым и последним попаданием в створ от «бело-синих». А хозяева умело пользовались оголенными тылами на половине поля киевлян и не раз могли увеличить свое преимущество. Продолжал терроризировать оборону «бело-синих» Мулека, то же самое делал и габаритный Абубакар. В конце встречи «орлы» хладнокровно удерживали добытое преимущество, да и киевляне смирились со своим положением.

Киевское «Динамо» на этом завершило еврокубковый сезон и сконцентрируется на внутренних соревнованиях. «Бешикташ» завоевал путевку в групповой турнир Лиги конференций.

Лига конференций. Плей-офф квалификации. Ответный матч.

«Бешикташ» – «Динамо» – 1:0. Первый матч – 3:2.

Абубакар (52)

Булут (33), Колли (34), Абубакар (53), Розье (58), Мулека (72), Учан (82) – Шапаренко (30), Сидорчук (40), Попов (48)

«Бешикташ»: Гюнок, Булут, Колли, Уйсал, Розье, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Мулека (Ребич, 75), Рашица (Зайнутдинов, 76), Абубакар (Тосун, 81).

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик (Бенито, 89), Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андриевский, 76), Н.Волошин (Диалло, 76), Буяльский, Караваев, Ванат.

Арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Стадион «Водафон Парк» (Стамбул, Турция)

БЕШИКТАШ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Бешикташ - Динамо отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 95
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Анатолий Михно
Це найгірше Динамо за 40 з гаком років....
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+20
Mr Voevudskiy
1 удар в створ за весь матч. Ну чем не дно!?
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+17
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elPadrino
Луческу на выход?
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+14
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Istm
Додаткове питання - а навіщо переносили купу матчів в ЧУ? Щоб ось так зганьбитись? Враження, що стан команди такий, що і в ЧУ ганьба буде.
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+13
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KvlaD
В прошлом сезоне 1 очко в группе ЛЕ,в этом даже в ЛК не попали...
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+12
BaZia
По суті команди немає... Є набір окремих гравців який нічого не показав на полі.. Один удар зі штрафного за весь матч, такої ганьби не потрібно в ЄК
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+11
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BaZia
Люди які пишуть за відставку Луческу.. я вам так скажу поки там Суркіси у руля нічого хорошого не буде.. Можна поставити тренера супер талановитого, але якщо в грі будуть Попови які привозять собі на рівному місці проблеми, Сидорчуки які грають назад, а не вперед, Тимчик який біжить по всьому флангу щоб втратити м'яч, без форвардів.. це пі**да! На одному Бущані Жорі і креативщику Буяльському не вивезеш в такого клубу як Бешикташ.. 
Потрібно змінювати все! Власників, тренера, гравців!!! 
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+11
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Макс Максов
Груповий етап єврокубків ще не розпочався, а вже можна сказати що це провальний сезон!
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+9
FunnyCat_____
а по сегодняшней игре -  нельзя все 90 минут обороняться, тем более если тебе надо забивать
а с билд-апом у ДК большие проблемы. Не набрал форму Шапаренко не в тонусе или закрыт Буя и все - все наше созидание выбивание от ворот и навесы
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+9
Vovan78
Ця команда не має ніякого права носити назву славетного клубу Динамо Київ! Сьогодні це посміховисько! Власник - скупий жлоб, тренер який не може побудувати гру команди і безхребетні, безвольні гравці. І це намагаються нам видати за Динамо!
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+8
Ренат Мухамедзянов
Интересно чем теперь цыган будет недоволен? Наверное далеко было идти из раздевалок на поле!
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+7
mayakovskiy1
А ведь это даже не ЛЕ. Не попадать в группу кубка Микки Макса это жесть конечно. Понятно что Бешик не простой соперник. Но чтобы так безвольно...
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+7
Иван Качура
Навіщо було ригати в першому матчі, щоб провалити матч-відповідь?
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+7
Fitness.sports
Пока Суркис президент не ждите нормального усиления. Тренер любой нормальный потребует усиления потому что эти игроки индивидуально очень слабые. Уровень упл, не выше. Наглядный пример два игрока Динамо на одного защитника бешикташа не справились. А у турков один с тремя защитниками расправился всё ясно тут. Если президент вместо усиления тратить деньги на казино о чём речь.
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+6
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avk2307
Динамо играло  ровно так , как от них ожидали турки.
Никаких неожиданностей и результат соответственно
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+6
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Анатолій Чорнобук
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+6
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Gargantua
надо менять тренера. явный кризис идей и эмоций
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+6
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Олексій Коваль
Вітаю Динамо з новим "досягненєм"
Далі буде....
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+5
BekXan
Луческу потрібно прибирати негайно.Той футбол що він насадив команді це 90 ті і в реаліях цього футболу він вже не прокатить.Про Суркіса навіть писати немає сенсу від довів команду до дна.
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+5
Alex
Сколько надо в Европе проиграть матчей ещё что бы понять что нельзя играть от обороны особенно с сильным атакующим соперником хотя Бешикташ не сильная команда. Хотя бы как последние 20 минут с прессигом и и на встречных курсах как минимум. Иначе делать в Европе не чего
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+5
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