В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Бешикташ» принимает «Динамо».

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Команды играют в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». В первом матче в Бухаресте «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.

Бешикташ – Динамо – 1:0. Остались без евроосени. Видео гола и обзор матча

Бешикташ – Динамо. Видеозапись матча