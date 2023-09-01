Проходит дальше Бешикташ
31.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 0
Лига конференций01 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:35
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3
Бешикташ – Динамо – 1:0. Остались без евроосени. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций
01 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:35
1198
3
В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Бешикташ» принимает «Динамо».
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Команды играют в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». В первом матче в Бухаресте «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.
Бешикташ – Динамо – 1:0. Остались без евроосени. Видео гола и обзор матча
Бешикташ – Динамо. Видеозапись матча
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Бешикташ).
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Комментарии 3
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нікчеми
Вибачте, але ця команда має назву Недолугість, Київ.
Хотів, звісно виплиснути тут своє задоволення від результату, але не буду, бо сподіваюсь що це ще не все....
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