В последний день августа «Динамо» в Стамбуле сыграет ответный поединок плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа». Матч начнется в 21.00 по киевскому времени. Первый матч противостояния состоялся в Бухаресте и принес победу турецкой команде – 3:2.

Бешикташ

В нынешней еврокубковой кампании «Бешикташ» не знает не только горечи поражений, но и горечи ничьих. Все свои поединки квалификации Лиги конференций команда Гюнеша неизменно выигрывала.

На первых раундах квалификации «черные орлы» без осечек прошли албанскую «Тирану» и азербайджанский «Нефтчи». Победный почин им удалось продлить и в первом матче против «Динамо».

И в ответной встрече против «бело-синих» стамбульцы намерены победить. Во всяком случае, наставник команды Шенол Гюнеш уверяет, что, несмотря на факт выездной победы, в домашнем поединке его подопечные не будут играть на ничью: с мотивацией у «Бешикташа» все в порядке.

Очередной тур чемпионата Турции (третий) «Бешикташ» пропустил. Выездной матч против «Адана Демирспор» перенесен. Так что стамбульцы полностью сосредоточились на игре против «Динамо».

Шенол ГЮНЕШ, главный тренер «Бешикташа»:

– Мы очень хорошо начали этот еврокубковый сезон. Пять побед в пяти матчах - это важный успех. Но мы хотим продолжать выступать без потерь. Победа на поле соперника в двухматчевом противостоянии, несомненно, очень важна. Она дает преимущество, пусть даже и небольшое. Но еще надо суметь обратить это преимущество в свою пользу в ответной встрече. Необходимо будет играть с такой же самоотдачей и настроем. В противном случае мы можем столкнуться с нежелательным результатом.

Динамо

Команда Мирчи Луческу и к ответной встрече против «Бешикташа» готовилась в столице Румынии. Поединок пятого тура УПЛ с участием «Динамо» (против «Вереса») был перенесен на позже, так что «бело-синие» могли себе позволить не наматывать сутками километраж в автобусе. Следующий день после матча с «Бешикташем» у команды Луческу был выходной. Затем «бело-синие» тренировались на стадионе имени Ангела Йорданеску в пригороде Бухареста.

За два дня до игры динамовцы провели утреннюю тренировку уже на стадионе бухарестского «Динамо», а вечером того же дня отправились в Стамбул. Перелет занял чуть больше часа.

В динамовской обойме – все те, кто был в заявке и на первый матч против команды Шенола Гюнеша. Отправились на игру и Кабаев с Андриевским, которые из-за травм пропустили первый поединок.

А вот Андрей Ярмоленко в стамбульской встрече точно не сможет принять участия. Он отправился в Белград на реабилитацию после травмы колена.

Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Динамо»:

– У нас еще сохраняются шансы. Мы хорошо сыграли против сильного соперника, который в техническом и физическом плане, возможно, был лучше нас, но мы за счет организации игры, самоотдачи, единства сыграли хорошо против них. Будем стараться так же сыграть и в Стамбуле, у нас есть положительные моменты, но нужно исключить эти ошибки, которые мы допускаем в игре в обороне и которые приводят к пропущенным мячам. Мы должны сыграть в свою игру, противопоставить сопернику свою комбинационную игру, верить в то, что мы можем добиться нужного результата.

История противостояний

Несмотря на бухарестское поражение, «Динамо» все еще имеет ощутимый позитивный баланс в личных встречах с «Бешикташем». Киевляне добыли шесть побед, стамбульцы – три, еще два матча завершились вничью. Разница забитых-пропущенных мячей тоже ощутимо в нашу пользу: 26:9.

Прогноз

На данный момент «Бешикташ» лучше готов и физически, и технически, о чем признал после первого матча даже наставник киевлян Луческу. Вряд ли что-то изменится в этой связи и в ответной встрече. Неделю назад в Бухаресте «Динамо» провело свой лучший поединок в нынешнем сезоне, однако провалов в защите все равно не удалось избежать. Как не удалось избежать и поражения.

Можно не сомневаться, что и в Стамбуле динамовцы отдадут все силы ради результата, будут стараться проявить свои лучшие качества. Вполне возможно, что для локального успеха (не проиграть) этого может и хватить. Но вот для итоговой победы – вряд ли: все-таки нынешний «Бешикташ» сильнее нынешнего «Динамо». Да и болельщицкий фактор тоже необходимо учитывать: необузданные фаны обязательно будут неистово гнать свою команду вперед.

Тем не менее, предположим, что матч завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Бешикташ»: Гюнок, Колли, Амарти, Масуаку, Розье, Булут, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан, Мулека, Абубакар

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Буяльский, Волошин, Ванат.

31 августа, четверг