ЛУЧЕСКУ: «Мои игроки достойно представили Украину на международной арене»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ после ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций против «Бешикташа» (0:1).

- Спустя много лет вы вернулись снова на стадион «Бешикташа». Как вам атмосфера?

- Да, действительно, мне понравилась атмосфера на стадионе, она невероятная. Но я тоже вложился в этот стадион в течение своего двухлетнего контракта с «Бешикташем».

- Абубакар, забив гол, подбежал праздновать к вашей тренерской скамейке

- Я не знаю, почему так произошло. Но это свидетельствует о его воспитанности, образованности.

- Какая тактика у вас была на матч?

- В общем, на два тайма у нас были разные тактики. В первом тайме мы играли по-одному, во втором - по-другому. «Бешикташ» открыл счет, и после этого его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне.

- Вы хорошо знаете турецкую лигу. По двум матчам, сыгранным с «Бешикташем», что можете сказать о команде?

- Я не обсуждаю чужие команды. «Бешикташ» потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки, и в этом плане нам конкурировать с ними очень тяжело. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они достойно сыграли и представили свою страну на международной арене.