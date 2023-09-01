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31.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 0
Динамо Киев
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Лига конференций
01 сентября 2023, 00:16 |
1485
24

ЛУЧЕСКУ: «Мои игроки достойно представили Украину на международной арене»

Главный тренер «Динамо» – о поражении в матче с «Бешикташем»

01 сентября 2023, 00:16 |
1485
24
ЛУЧЕСКУ: «Мои игроки достойно представили Украину на международной арене»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ после ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций против «Бешикташа» (0:1).

- Спустя много лет вы вернулись снова на стадион «Бешикташа». Как вам атмосфера?
- Да, действительно, мне понравилась атмосфера на стадионе, она невероятная. Но я тоже вложился в этот стадион в течение своего двухлетнего контракта с «Бешикташем».

- Абубакар, забив гол, подбежал праздновать к вашей тренерской скамейке
- Я не знаю, почему так произошло. Но это свидетельствует о его воспитанности, образованности.

- Какая тактика у вас была на матч?
- В общем, на два тайма у нас были разные тактики. В первом тайме мы играли по-одному, во втором - по-другому. «Бешикташ» открыл счет, и после этого его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне.

- Вы хорошо знаете турецкую лигу. По двум матчам, сыгранным с «Бешикташем», что можете сказать о команде?
- Я не обсуждаю чужие команды. «Бешикташ» потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки, и в этом плане нам конкурировать с ними очень тяжело. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они достойно сыграли и представили свою страну на международной арене.

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Бешикташ - Динамо Мирча Луческу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 24
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Vovan78
Якщо тренер вважає, що така гра це гідне представлення команди на європейському рівні, то він мабуть плутає гідність з ганьбою! Як би наші воїни так захищали свою країну то ми вже буди б якоюсь малороською губернією! 
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+12
Показать Скрыть 2 ответа
roman75zpr
Так достойно, что болельщики ещё долго плеваться будут от такого маразма и игры
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+8
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Andriy Ochych
Так дуже гідно зіграли як для команди якій треба було забивати і завдати перший удар у ствір воріт на 83 хв. Дайте діду таблетки він явно все плутає 
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+7
Андрей Залищук
діду, ти кончений???
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+5
sergalis
Позор Динамо. Больше нет слов. 
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+3
Vovan78
А сказати що я йду у відставку, хоробрості не вистачає? Ну звичайно куди  ще візьмуть працювати людину пенсійного віку! Тільки і залишилось, що топити і далі Динамо!
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+3
Viktor Shuper
дід йобу дав? яке всраці ще гідно? абсолютно безвільно злили вчорашню гру, таке відчуття що взагалі не хотіли грати. я розумію, поразки бувають різні, але коли землю гризуть то за команду хоч не соромно. а вчора було ганебне видовище, блювати хотілося, 1 удар в ствір за весь матч. якби не Бущан, отримали знову б стабільних 3 банки. Луч іди нафіг з команди
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+2
u6464u
діду , що ти несеш , маразм кріпчає.
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+2
Юрий Щербань
Сука что он несёт если на проиграли говорить что все достойно то это уже старческий маразм а сурку пофигу все хавает
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+2
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Alexander Киев
Ахахаха не треба звільняти діда, він подобається всім вболівальникам, тих клубів,  проти яких грає ФК ОПЗЖ Суркіса 
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+2
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Michael Savchyn
головне -- взяти участь у змаганнях, ага
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+1
igor shmuylo
Вы имеете ввиду все что можно уже все пр..рали . Все пора домой чемодан вокзал на ..уй  
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0
andruha40
Комік,а не тренер
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0
Alex
Что значит команды без амбиций, достойно участвие в турнире достаточно.
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0
EGOS
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0
ди л
И это все что ты можешь сказать?
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0
Fitness.sports
Единственное что нужно, победа упл и кубок Украины и тогда забудем третий по уровню Еврокубок 
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-11
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