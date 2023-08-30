В четверг, 31 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Бешикташ» и «Динамо». Поединок пройдет в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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В первой дуэли с «орлами» киевляне потерпели обидное поражение со счетом 2:3, пропустив третий гол в компенсированное время. В нынешнем сезоне «Бешикташ» сыграл два матча турецкой Суперлиги, одержав победу и сыграв вничью. В Стамбуле своей команде не поможет защитник Артур Масуаку, который получил повреждение в первом матче. У «Динамо» в лазарете продолжает находится Ярмоленко, зато восстановились Кабаев и Андриевский. Соперники ранее провели 9 очных противостояний: четыре победы одержало «Динамо», трижды успех праздновали «орлы», две встречи завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бешикташ» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.