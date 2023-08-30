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Лига конференций
Бешикташ
31.08.2023 21:00 2-й матч. Результат первого матча 3:2 - : -
Динамо Киев
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Лига конференций
30 августа 2023, 21:16 | Обновлено 30 августа 2023, 21:18
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Бешикташ – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча плей-офф квалификации Лиги конференций

30 августа 2023, 21:16 | Обновлено 30 августа 2023, 21:18
500
0
Бешикташ – Динамо. Текстовая трансляция матча

В четверг, 31 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Бешикташ» и «Динамо». Поединок пройдет в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой дуэли с «орлами» киевляне потерпели обидное поражение со счетом 2:3, пропустив третий гол в компенсированное время. В нынешнем сезоне «Бешикташ» сыграл два матча турецкой Суперлиги, одержав победу и сыграв вничью. В Стамбуле своей команде не поможет защитник Артур Масуаку, который получил повреждение в первом матче. У «Динамо» в лазарете продолжает находится Ярмоленко, зато восстановились Кабаев и Андриевский. Соперники ранее провели 9 очных противостояний: четыре победы одержало «Динамо», трижды успех праздновали «орлы», две встречи завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бешикташ» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Лига конференций Бешикташ - Динамо Бешикташ текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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