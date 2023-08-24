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  4. Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Лига конференций
Динамо Киев
24.08.2023 20:00 – FT 2 : 3
Бешикташ
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Лига конференций
24 августа 2023, 22:02 | Обновлено 24 августа 2023, 22:27
3261
74

Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу

Но все равно судьба противостояния решится в ответном матче

24 августа 2023, 22:02 | Обновлено 24 августа 2023, 22:27
3261
74
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Динамо Киев

У киевского «Динамо» на пути к групповому раунду Лиги конференций осталось единственное препятствие – «Бешикташ». Вот только игра команды Мирчи Луческу в начале нового сезона не дает уверенности в способности «бело-синих» преодолеть турецкий барьер. Валидольная победа в серии пенальти над греческим «Арисом», поражение в прошлом туре УПЛ «Черноморцу»… Игра киевлян в обороне вообще заслуживает отдельных эпитетов. Еще и Ярмоленко из-за проблем со здоровьем оказался вне игры на первую встречу. Поэтому поклонникам киевского клуба нужно было искать предпосылки для оптимизма. Одна из них – это характер, который «бело-синие» продемонстрировали в ответном матче с «Арисом». На поединок с «орлами» киевляне вышли в желтой форме, что порадовало символизмом, ведь игра состоялась в День независимости Украины.

Киевляне активно начали встречу, быстро перемещая мяч на половине поля «Бешикташа». Впрочем, по-настоящему голевых моментов у ворот турецкого клуба не возникало. Мог завершиться неприятностями для гостей штрафной на правом полуфланге, после розыгрыша которого удар Ваната не достиг цели. «Черно-белые» сконцентрировались на оборонительных действиях, стараясь перекрывать свободные зоны у своей штрафной. Однако, быстрый темп, предложенный динамовцами, периодически вносил сумятицу в защитные построения «орлов».

Выжидательная тактика «Бешикташа» принесла свои плоды на исходе первой 20-минутки. Абубакар пяткой замкнул прострел с правого фланга, и Бущан выручил киевлян в этом эпизоде. После этого момента гости начали действовать более решительно, хоть территориальное преимущество и продолжало оставаться за динамовцами. При этом у ворот было крайне мало остроты, а темп игры с течением времени все больше понижался.

Ближе к концу тайма с киевлянами произошло то, что с ними происходит в каждом матче текущего сезона: они пропустили гол. Причем к результативному удару «Бешикташа» привел эпизод, который не предвещал беды для «бело-синих». После навеса в штрафную мяч попал в руку Попову, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Пенальти хладнокровно реализовал Абубакар. Взятие ворот добавило уверенности «черно-белым», которые попытались сразу развить успех. Впрочем, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом турецкого клуба.

Вторая половина встречи началась с приятных эмоций для украинских болельщиков. После навеса Дубинчака с левого фланга мяч долетел до Караваева, который сильным ударом отправил снаряд в ворота. Радость, к сожалению, была недолгой. Арбитр несколько минут советовался с видеоассистентом, после чего поднял руку вверх, зафиксировав оффсайд.

Киевляне продолжили активно искать пути к штрафной соперников и таки добились своего. Караваев сделал рывок по правому флангу и выкатил классную передачу в центральную зону под удар Шапаренко, который не оставил шансов голкиперу. И снова порадоваться довелось всего несколько минут. Колли головой замкнул навес с углового, расстреляв ворота «Динамо». К счастью, киевляне сразу организовали результативный ответ. Буяльский в углу штрафной на замахе обыграл соперника и навесил точно на голову Волошину, который не промахнулся.

Игра пошла на встречных курсах, причем атаки киевлян выглядели более остро. Динамовцы пытались не задерживать мяч в центре поля, за счет вертикальных и длинных передач разрывая оборону соперников. Очередной ошибки в обороне, впрочем, также избежать не удалось. Сирота проиграл забег Фернандешу, позволив футболисту «Бешикташа» под углом выйти один на один с Бущаном. Голкипер выиграл эту дуэль, снова выручив свою команду.

На концовку поединка больше сил осталось у футболистов турецкого клуба, которые больше владели мячом. Тем не менее, вырвать победу для «Динамо» мог Буяльский. Сначала полузащитник из центральной зоны не попал в ворота, а затем на его удар среагировал голкипер. Развязка наступила в компенсированное время. Зайнутдинов зацепился за мяч в штрафной киевлян и из-под Сироты нанес точный удар.

Финальный свисток зафиксировал победу «Бешикташа», но у киевлян будет возможность исправить ситуацию. Повторная битва состоится через неделю в Стамбуле.

Лига конференций 2022/2023. Раунд плей-оф квалификации. Первый матч.

«Динамо» - «Бешикташ» - 2:3.

Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар, 40, пен, Колли, 65, Зайнутдинов, 90+4.

Розьє, 79, Хаджиахметович, 90.

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко - Караваев (Бенито, 90+5), Буяльский (Царенко, 90), Волошин (Диалло, 76) - Ванат.

«Бешикташ»: Гюнок - Розье, Амарти, Колли, Масуаку (Зайнутдинов, 46) - Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш - Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 89), Мулека (Рашица, 64).

Арбіир: Даррен Ингленд (Англия).

Стадион: «Джулешти» (Бухарест, Румыния).

ДИНАМО - БЕШИКТАШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Динамо - Бешикташ отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 76
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Болела
Це однозначно не заслужено!
Класний матч від ДК!
І якийсь фатум. Все проти нас.
Але така гра це подарунок на День незалежності.
Пацани просто бились.
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+13
Viktor Shuper
рахунок несправедливий. Динамо грало нічим не гірше, а то й краще! але центр захисту - це просто жесть повна
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+12
Maximus Incognitos
Сегодня я испытал чувства, которые не испытывал очень давно в игре против сильной команды. От игры ДК получил удовольствие и начал переживать за любимую команду. Давно это не говорил, но сейчас скажу, аплодисменты парням за игру! Счёт не по игре, на поле разворачивалась настоящая драма. Спасибо футболистам за старания! 
Слава Украине!!!
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+11
Viktor Shuper
Попов це просто 
я не розумію що з ним не так і чому грає, наче каліч. у нього були топові матчі і забивав хороші голи, але вже дуже давно все, що він робить - помиляється і привозить. пенальті на рівному місці, червоні картки постійні і тому подібне 
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
380681717455
Де найшли це чудо Сидорчук,яке воно перелякане що воно робить цей недофутболіст, рівень дворового футболу.Хлопці молодці но це чудо Сидорчук будь-ласка посадіть його на лавку і на довго або хай зовсім завязує.
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+7
shoko
Як би хто не відносився до ДК, але сьогодні вони максимум з себе вичавили. У Турції це навряд чи вдасться. Сьогодні була гарна гра. І колосальний нефарт. Якби б  ще тренер допоміг, наприклад замінив Сидорчука який вже не міг бігати по полю хвилини з 60тої на Бражка, який би зміг організувати підбір на чужій з передачою і швидко повертався би на свою половину. А так....це програш Луческу, а не команди. Команда грала і билась. Луческу вичерпав себе у Динамо і це помітно з кожною грою. Зі святом усіх.
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+6
turist86
Динамо грало непогано, краще ніж очікувалось. Навіть після сумнівних рішень судді-тридвараса не розклеїлись, а боролись. Але фарт був на боці турків.
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+6
Cityzen83
Дякую за гру! Я перед матчем жодних шансів Динамо не давав. Але тут повинно було бути навпаки, Динамо нагнало на перемогу.
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+5
Перець
Сидорчук і Попов леви матчу
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
UFC
Сегодня молодцы, бились как могли, немного не повезло, ждём ответочку
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+4
Балабольченко Ломпаченко
Игра то была равная, шансы даже при таком у счете у ДК имеются.
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+3
nivavn
Всиновіть того Сироту хтось, навчіть трохи бігати.
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+3
avk2307
Гра непогана. Шанси на перемогу були навіть більші у Динамо, але коли Сидорчук маючи двох партнерів бьє по воротам при виході 3в 2  то отримуємо  "відповідь"
Захист окрема тема
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+2
Петя Рудик
Замітно що хлопці вийшли битись на поле, це не безвольна гра з Арісом. Але такі персонажі як Сидор все портять, пяточки в непотрібних ситуаціях, пас треба було віддати для виходу один на один а не тягнути до останнього,  бляха...
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+2
Gargantua
Динамо сейчас типичные игровички. Сами создают и дают сопернику.
но с такими центральными защитниками это убийственно.
почему Луческу не понимает, что эти защитники не должны играть в Динамо и что их надо заменить на кого угодно, я не знаю. Возможно это старческое упрямство.
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
FootFun1
Динамо молодці, хороший матч провели! З такою грою є шанси пройти далі
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+2
sahka1981
Ну всеодно молодці, просто нарешті зіграли в футбол в єврокубках. Мали моменти, пенальти такий собі, відмінений мяч, туркам везли звісно, ну захист як завжди, показовий момент коли Сирота привіз на рівному місця вихід сам на сам.
Результат не по грі. Турки звісно залишились фаворитами.
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+2
VitosKH
Да уж....А счёт должен быть наоборот.Ждем ответку
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+2
Алексей
Пусть лучше Шовковский будет тренером, чем Мирча, он уже себя исчерпал давно как тренер, всё таки надо ему уже отдыхать 
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+1
BekXan
Враження що команда може додати і може на більше,але сама схема тактика і взагалі футбол старого зразка.прибирайте Луча бо його бачення футболу вже нафталіном віддає.
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+1
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