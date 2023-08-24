Динамо Киев

У киевского «Динамо» на пути к групповому раунду Лиги конференций осталось единственное препятствие – «Бешикташ». Вот только игра команды Мирчи Луческу в начале нового сезона не дает уверенности в способности «бело-синих» преодолеть турецкий барьер. Валидольная победа в серии пенальти над греческим «Арисом», поражение в прошлом туре УПЛ «Черноморцу»… Игра киевлян в обороне вообще заслуживает отдельных эпитетов. Еще и Ярмоленко из-за проблем со здоровьем оказался вне игры на первую встречу. Поэтому поклонникам киевского клуба нужно было искать предпосылки для оптимизма. Одна из них – это характер, который «бело-синие» продемонстрировали в ответном матче с «Арисом». На поединок с «орлами» киевляне вышли в желтой форме, что порадовало символизмом, ведь игра состоялась в День независимости Украины.

Киевляне активно начали встречу, быстро перемещая мяч на половине поля «Бешикташа». Впрочем, по-настоящему голевых моментов у ворот турецкого клуба не возникало. Мог завершиться неприятностями для гостей штрафной на правом полуфланге, после розыгрыша которого удар Ваната не достиг цели. «Черно-белые» сконцентрировались на оборонительных действиях, стараясь перекрывать свободные зоны у своей штрафной. Однако, быстрый темп, предложенный динамовцами, периодически вносил сумятицу в защитные построения «орлов».

Выжидательная тактика «Бешикташа» принесла свои плоды на исходе первой 20-минутки. Абубакар пяткой замкнул прострел с правого фланга, и Бущан выручил киевлян в этом эпизоде. После этого момента гости начали действовать более решительно, хоть территориальное преимущество и продолжало оставаться за динамовцами. При этом у ворот было крайне мало остроты, а темп игры с течением времени все больше понижался.

Ближе к концу тайма с киевлянами произошло то, что с ними происходит в каждом матче текущего сезона: они пропустили гол. Причем к результативному удару «Бешикташа» привел эпизод, который не предвещал беды для «бело-синих». После навеса в штрафную мяч попал в руку Попову, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Пенальти хладнокровно реализовал Абубакар. Взятие ворот добавило уверенности «черно-белым», которые попытались сразу развить успех. Впрочем, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом турецкого клуба.

Вторая половина встречи началась с приятных эмоций для украинских болельщиков. После навеса Дубинчака с левого фланга мяч долетел до Караваева, который сильным ударом отправил снаряд в ворота. Радость, к сожалению, была недолгой. Арбитр несколько минут советовался с видеоассистентом, после чего поднял руку вверх, зафиксировав оффсайд.

Киевляне продолжили активно искать пути к штрафной соперников и таки добились своего. Караваев сделал рывок по правому флангу и выкатил классную передачу в центральную зону под удар Шапаренко, который не оставил шансов голкиперу. И снова порадоваться довелось всего несколько минут. Колли головой замкнул навес с углового, расстреляв ворота «Динамо». К счастью, киевляне сразу организовали результативный ответ. Буяльский в углу штрафной на замахе обыграл соперника и навесил точно на голову Волошину, который не промахнулся.

Игра пошла на встречных курсах, причем атаки киевлян выглядели более остро. Динамовцы пытались не задерживать мяч в центре поля, за счет вертикальных и длинных передач разрывая оборону соперников. Очередной ошибки в обороне, впрочем, также избежать не удалось. Сирота проиграл забег Фернандешу, позволив футболисту «Бешикташа» под углом выйти один на один с Бущаном. Голкипер выиграл эту дуэль, снова выручив свою команду.

На концовку поединка больше сил осталось у футболистов турецкого клуба, которые больше владели мячом. Тем не менее, вырвать победу для «Динамо» мог Буяльский. Сначала полузащитник из центральной зоны не попал в ворота, а затем на его удар среагировал голкипер. Развязка наступила в компенсированное время. Зайнутдинов зацепился за мяч в штрафной киевлян и из-под Сироты нанес точный удар.

Финальный свисток зафиксировал победу «Бешикташа», но у киевлян будет возможность исправить ситуацию. Повторная битва состоится через неделю в Стамбуле.

Лига конференций 2022/2023. Раунд плей-оф квалификации. Первый матч.

«Динамо» - «Бешикташ» - 2:3.

Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар, 40, пен, Колли, 65, Зайнутдинов, 90+4.

Розьє, 79, Хаджиахметович, 90.

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко - Караваев (Бенито, 90+5), Буяльский (Царенко, 90), Волошин (Диалло, 76) - Ванат.

«Бешикташ»: Гюнок - Розье, Амарти, Колли, Масуаку (Зайнутдинов, 46) - Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш - Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 89), Мулека (Рашица, 64).

Арбіир: Даррен Ингленд (Англия).

Стадион: «Джулешти» (Бухарест, Румыния).

ДИНАМО - БЕШИКТАШ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА