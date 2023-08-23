Динамо Киев

В четверг, 24 августа, состоится первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором сыграют киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ». Игра пройдет в Бухаресте (Румыния) на поле стадиона «Джулешти», начало - в 20:00 по Киеву.

В третьем раунде квалификации «динамовцы» со скрипом, но все же прошли по пенальти греческий «Арис», «Бешикташ» ожидаемо одолел «Нефтчи» из Азербайджана. В чемпионате у «Динамо» дела обстоят так себе – стартовые победы над «Минаем» и «Оболонью» затмило поражение в воскресенье от «Черноморца» (2:3).

Команды встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/2017, когда в ответ на ничью в гостях 1:1 «Динамо» наголову разбило турок дома со счетом 6:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бешикташ» в украинской версии сайта.