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Лига конференций
Динамо Киев
24.08.2023 20:00 - : -
Бешикташ
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Лига конференций
23 августа 2023, 22:07 | Обновлено 23 августа 2023, 22:10
759
0

Динамо – Бешикташ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций

23 августа 2023, 22:07 | Обновлено 23 августа 2023, 22:10
759
0
Динамо – Бешикташ. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев
23 августа в 21:56 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В четверг, 24 августа, состоится первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором сыграют киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ». Игра пройдет в Бухаресте (Румыния) на поле стадиона «Джулешти», начало - в 20:00 по Киеву.

В третьем раунде квалификации «динамовцы» со скрипом, но все же прошли по пенальти греческий «Арис», «Бешикташ» ожидаемо одолел «Нефтчи» из Азербайджана. В чемпионате у «Динамо» дела обстоят так себе – стартовые победы над «Минаем» и «Оболонью» затмило поражение в воскресенье от «Черноморца» (2:3).

Команды встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/2017, когда в ответ на ничью в гостях 1:1 «Динамо» наголову разбило турок дома со счетом 6:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бешикташ» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ Лига конференций текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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