Динамо Киев

24 августа «Динамо» сыграет первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа». Матч состоится в Бухаресте на стадионе «Джулешти». Начало поединка – в 20.00 по киевскому времени.

Футболисты киевской команды выйдут на поле в резервном комплекте формы – желтого цвета. Это связано в тем, что наша страна 24 августа отмечает День независимости. Будем надеяться, что киевляне смогут преподнести подарок и своей стране, и своим болельщикам.

Динамо

На следующий день после матча с «Черноморцем» (21 августа) динамовцы провели утреннее тренировочное занятие в Одессе, после чего взяли курс на столицу Румынии, где в четверг проведут поединок против «Бешикташа».

Сначала делегация «Динамо» добралась на автобусе в Кишинев, а оттуда – самолетом в Бухарест.

На следующий день подопечные Луческу провели две тренировки – утреннюю и вечернюю, а в среду ограничились одним тренировочным занятием.

Вместе с партнерами занимался и Денис Попов, который получил повреждение в ответном поединке против «Ариса». Если медики дадут «добро», центрбек сможет выйти на поле против «Бешикташа».

Билеты на матч традиционно недешевые. Цена на один пропуск на игру колеблется от 60 румынских лей до 350 (485 – 2830 гривен).

Мирча Луческу, главный тренер «Динамо»:

– Я проработал хороший отрезок времени в «Бешикташе». Меня там любили, я там преуспел. В определенной степени будет приятно снова встретиться на футбольном поле. «Бешикташ» - соперник очень сложный. Мы могли получить в оппоненты команды ниже уровнем, но уже есть, как есть.

Бешикташ

Если для «Динамо» команда из Стамбула – второй по счету соперник в квалификации Лиги конференций, то для «Бешикташа» «Динамо» – уже третий оппонент на пути к групповому этапу.

Сначала подопечные Гюнеша разобрались с албанской «Тираной» – 3:1 и 2:0, а затем в подобном ключе не оставили шансов азербайджанскому «Нефтчи»: 3:1 и 2:1.

В чемпионате Турции сыграно пока что лишь два тура. По их итогам «черные орлы» занимают восьмое место: в их активе одна победа (над «Фатих Карагюмрюк» 1:0) и одна ничья (1:1 с «Пендикспором»).

Нынешнее трансферное окно «Бешикташ» провел очень активно. Состав команды усилили сразу несколько опытных и мастеровитых исполнителей – Амарти, Масуаку, Рашица, Онана, Окслейд-Чемберлен.

Шенол Гюнеш, главный тренер «Бешикташа»:

– Надеюсь, мы обыграем их и пройдем дальше. Луческу – классный тренер, хорошо знающий турецкий футбол. Он успешно руководит киевским «Динамо». Я поздравляю его, они прошли «Арис». Нас ждет тяжелый матч. Они знают нас, у них хорошая команда. Но мы хотим выйти в групповой этап».

История противостояний

«Бешикташ» – один из самых часто выпадаемых соперников «Динамо» на евроарене. Предстоящий поединок станет одиннадцатой очной дуэлью «бело-синих» и «черно-белых».

На данный момент очевидное преимущество на стороне украинской команды: шесть побед против двух у соперника. Еще два матча завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – тоже «ярко» в нашу пользу - 24:6.

Прогноз

«Бешикташ» – команда совсем иного уровня, нежели «Арис»: стамбульцы в разы опытнее и мастеровитее. И если динамовцы так мучились в игре против команды из Салоник, можно лишь предположить, что будет в матче против команды из Стамбула.

Объективно говоря, сейчас «Бешикташ» выше уровнем «Динамо». Просто потому, что имеет в своем распоряжении более классных исполнителей. Наверняка «черные орлы» также захотят взять реванш за последнее по счету поражение от «Динамо» – памятный разгром 0:6 в группе Лиги чемпионов семь лет назад.

Не в пользу нашей команде и видимые проблемы в центре защиты.

А что же в нашу пользу? Мотивация, характер, фактор Луческу, который наверняка захочет настроить по-особому своих подопечных на матч против своей бывшей команды.

И, конечно же, в нашу пользу должен быть сам день проведения матча – День рождения нашей страны.

Учитывая все вышеизложенные факторы, предположим, что «Динамо», как минимум, не проиграет. Рекомендуем ставить на результативную ничью – 1:1.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Ванат

«Бешикташ»: Гюнок, Розье, Амарти, Колли, Масуаку, Хаджиахметович, Учан, Фернандеш, Мулека, Абубакар, Тосун.

24 августа, четверг