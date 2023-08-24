Динамо Киев

В четверг, 24 августа, проходит поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Динамо проиграло Бешикташу (2:3).

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Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Ответный матч пройдет 31 августа в турецком Стамбуле.

Лига конференций

4-й раунд квалификации, 24 августа, Бухарест

Динамо – Бешикташ – 2:3

Голы: Шапаренко, 60, Волошин, 65 – Абубакар, 40 (пен), Колли, 64, Зайнутдинов, 90+4

Динамо: 1. Бущан, 44. Дубинчак, 34. Сирота, 4. Попов, 24. Тымчик, 10. Шапаренко, 5. Сидорчук, 29. Буяльский (37. Царенко, 89), 20. Караваев, 91. Волошин (30 .Диалло, 76), 11. Ванат (77. Бенито, 90+5).

Бешикташ: 34. Гюнок, 24. Розье, 12. Амартей, 6. Колли, 26. Масуаку (22. Зайнутдинов, 46), 19. Хаджиахмедович, 83. Фернандеш, 8. Уджан (15. Окслейд-Чемберлен, 86), 40. Мулека (77. Мераш, 65), 4. Булут (11. Рашица, 65), 10. Абубакар (9. Тосун, 87).

Предупреждение: Розье, 79.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:1. Николай Шапаренко, 60 мин

ГОЛ! 2:2. Назар Волошин, 65 мин

Видеозапись матча