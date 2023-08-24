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  4. ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
Лига конференций
Динамо Киев
24.08.2023 20:00 – FT 2 : 3
Бешикташ
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Лига конференций
24 августа 2023, 23:28 | Обновлено 24 августа 2023, 23:49
1372
4

ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»

Главный тренер «Динамо» – о поражении в матче с «Бешикташем»

24 августа 2023, 23:28 | Обновлено 24 августа 2023, 23:49
1372
4
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Бешикташа» (2:3) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

- Кто-то скажет, что я придираюсь к судейству. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам. И с «Бенфикой» в позапрошлом сезоне так же отменили... Провели ту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-то там офсайд, которого на самом деле не было. В эпизоде с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния изменил направление полета и игрок «Бешикташа» головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника.

В целом игра была хорошей с нашей стороны, если исключить те ошибки, которые, к сожалению, повторяются. Вот это больше всего огорчает меня. Об этом я рассказываю, но они все равно есть... Хорошая игра была как в нашем исполнении, так и у соперника, но мы доминировали, имели хорошие моменты для взятия ворот. Но в таких эпизодах, как с отмененным голом, тебе будто подрезают крылья, и очень трудно вернуться в игру. Мы это сделали, ребята молодцы, но результатом я недоволен, как и нашими ошибками.

- Как вы будете готовиться к следующей игре? Чего ожидаете от нее?
- У нас еще сохраняются шансы. Сегодня мы хорошо сыграли против сильного соперника, который в техническом и физическом плане, возможно, был лучше нас, но мы за счет организации игры, самоотдачи, единства сыграли хорошо против них. Будем стараться так же сыграли и в Стамбуле, у нас есть положительные моменты, но нужно исключить эти ошибки, которые мы допускаем в игре в обороне и которые приводят к пропущенным голам. Мы должны сыграть в свою игру, противопоставить сопернику свою комбинационную игру, верить в то, что мы можем достичь нужного результата.

- Понравилась ли вам поддержка болельщиков?
- Трудно просить у болельщиков, когда играет другая команда, поддерживать ее так же, как родную. Конечно, мы чувствовали поддержку, возможно, хотелось чувствовать ее чуть больше, но при этом жаль, что мы не отблагодарили болельщиков хорошим результатом. Хорошая игра была, но не результат... Есть еще второй матч, надеюсь, что мы сыграем хорошо, выиграем, и вернемся в Бухарест, чтобы играть поединки групповой стадии Лиги конференций, – сказал Луческу.

Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Динамо - Бешикташ Мирча Луческу пресс-конференция
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Тарік1994
Ну стосовно голу який відмінили то я дещо погоджуюсь. Відмотали на попреденю стадію атаки і знайшли там прям дуже тоненький офсайд. Стосовно ж руки то хз, спочатку здалось що корпус, потім - рука. Але повтори жахливі
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+4
Тарік1994
Дубінчака б спробувати у збірну. Тіп такий обсяг роботи дає, що капець...і техніка впорядку. Із Мудриком на фланзі цікаво було б на них глянути. 
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+2
u6464u
Містер , будь ласка йди відпочивай, вік бере своє, ви і так для футболу зробили забагато, пора і молоді шлях дати.
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+1
Mr Voevudskiy
Ошибки поповой настолько стандартное явление, что о них уже скучно говорить)
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0
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