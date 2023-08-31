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Лига Европы
Заря
31.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 1
Славия Прага Проходит дальше
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31 августа 2023, 22:01 | Обновлено 31 августа 2023, 22:40
2359
21

Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК

Ответный матч против «Славии» запомнился неожиданной, но в целом неудачной попыткой камбека луганчан

31 августа 2023, 22:01 | Обновлено 31 августа 2023, 22:40
2359
21
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
slavia.cz

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Ответный матч.

«Заря» – «Славия» - 2:1 (первый матч – 0:2)

Алефиренко, 32, Антюх, 41 – Юрасек, 84

Снурницин, 14

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мишнев (Чурко, 81), Герреро – Алефиренко (Волошин, 67).

«Славия»: Коларж – Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу, Массопуст – Шранц (Тиджани, 73), Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек, 46) – ван Бурен (Юречка, 56).

Арбитр: Жером Бризар (Франция).

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).

Удары (в створ): 5 (3) – 6 (4)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 2 – 2.

ЗАРЯ - СЛАВИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 21
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roman75zpr
Очень достойно! Спасибо, Зоря. Это практически идеальный вариант был 
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+11
Sunrise
Неожиданно и приятно. Жаль два золотых шанса не реализовали в концовке. Но это было близко. Спасибо Заря, надежда есть! 
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+10
Pecheneg2004
За такой вылет из ЛЕ не стыдно. При удачном жребии смогут заработать очков в  таблицу коэффициентов, а если повезет, то в плей-офф.
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+9
Владислав Рейский
С уровнем наших клубов, скорее плюс чем минус что они будут в ЛК, чем в ЛЕ, ну хоть очки какие в копилку и то хорошо, а чехи для них слишком сложные оказлись
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+8
Andrey Ilyashenko
- Шкода.. Зоря билася. Ще не "Мужики" але можливо на вірному шляху. 
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+7
SandroKing
Луганськ і Донецьк в єврокубках інші повилітали. Якщо провести паралелі то виходить команди з окупованих регіонів грають краще.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
так може й на краще, там шансів на очки більше
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+3
VARioR
Завжди неприємно пропустити наприкінці гри м'яч, особливо коли він вирішує долю матчу. Але хлопці повністю реабілітувались за попередню зустріч. Чехи, навіть, були трохи приголомшені після першого тайму. Ну, а так, в загальному, перемога є , коефіцієнт капнув і  надія на позитивні результати в ЛК.
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+2
Gargantua
поменяли тренера и сразу получили эффект
если бы не ошибка с Лалатовичем могли проходить чехов
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+2
Петя Рудик
Зорі респект, не думаю що хтось вірив в шанси Зорі, а вони таки поборолись. В ЛК буде більше шансів на прохід.
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+2
fly
Нормального тренера і буде толк.. Джордан, Турбоєвський, Аліфіренко, Мишньов, Вантух... Є навколо кого будувати команду. Було б кому будувати.
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+2
Burevestnik
на сьогодні в рейтингу клубів УЄФА  Зоря - 92  (16,0 балів),  Славія - 98 (15,0).
майже  рівні команди. Комусь повезло, комусь ні
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+1
Віктор Коробка
Треба завжди вірити в свою команду і підтримувати її. Так, Зоря не пройшла чехів, але дала бій, не зважаючи на зміну тренера, втрату Русина і прогнози. І без усяких переносів. 
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+1
Alex
Пройти дальше это и тактика и воля и яйца, сыграть достойно это ну так пробегали достойно на сколько соперик позволил и домой
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-5
Український Крим
Командам російських олігархів не місце в єврокубках! Сьогодні суркісят винесуть і дрім-тім  Коломойського чекаємо на згвалтування російського олігарха Ахмєтова
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
Mr Voevudskiy
Эти убогие хоть слегка яйцы показали и парочку голов написали.. в отличии от 2 недо-команд на букву Д
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-14
Показать Скрыть 3 ответа
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