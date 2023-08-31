Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Ответный матч против «Славии» запомнился неожиданной, но в целом неудачной попыткой камбека луганчан
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Финал. Ответный матч.
«Заря» – «Славия» - 2:1 (первый матч – 0:2)
Алефиренко, 32, Антюх, 41 – Юрасек, 84
Снурницин, 14
«Заря»: Турбаевский – Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мишнев (Чурко, 81), Герреро – Алефиренко (Волошин, 67).
«Славия»: Коларж – Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу, Массопуст – Шранц (Тиджани, 73), Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек, 46) – ван Бурен (Юречка, 56).
Арбитр: Жером Бризар (Франция).
Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).
Удары (в створ): 5 (3) – 6 (4)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 2 – 2.
ЗАРЯ - СЛАВИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
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