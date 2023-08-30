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Лига Европы
Заря
31.08.2023 20:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Славия Прага
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Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 23:07 | Обновлено 30 августа 2023, 23:08
39
0

Заря – Славия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

30 августа 2023, 23:07 | Обновлено 30 августа 2023, 23:08
39
0
Заря – Славия. Текстовая трансляция матча

В четверг, 31-го августа, состоится ответный поединок финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся луганская «Заря» и пражская «Славия». Матч пройдет в Люблине (Польша), на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 20:00.

«Днепр-1» провалил свое двухматчевое испытание против пражской «Славии», но хотя бы отпустил чешского соперника на противостояние против луганской «Зари» с ничьей (1:1). Команда Ненада Лалатовича также, как и СК, проиграла первый матч дуэли, но с более скромным счетом (0:2), что дает определенное пространство для маневра. По сути, задание перед «мужиками» стоит то же, что и перед первой игрой, – нужно забивать, но теперь уже хотя бы на два мяча больше соперников. А если нет, то ничего – Лига конференций тоже неплохой турнир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Славия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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