В четверг, 31-го августа, состоится ответный поединок финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся луганская «Заря» и пражская «Славия». Матч пройдет в Люблине (Польша), на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 20:00.

«Днепр-1» провалил свое двухматчевое испытание против пражской «Славии», но хотя бы отпустил чешского соперника на противостояние против луганской «Зари» с ничьей (1:1). Команда Ненада Лалатовича также, как и СК, проиграла первый матч дуэли, но с более скромным счетом (0:2), что дает определенное пространство для маневра. По сути, задание перед «мужиками» стоит то же, что и перед первой игрой, – нужно забивать, но теперь уже хотя бы на два мяча больше соперников. А если нет, то ничего – Лига конференций тоже неплохой турнир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Славия», за которой можно следить в украинской версии сайта.