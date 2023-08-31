БАРТУЛОВИЧ: «Могли забить Славии третий гол, но нам не повезло»

Тренер «Зари» Младен Бартулович дал комментарий после второго поединка Лиги Европы со «Славией» Прага (2:1):

«Поздравляем Славию с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Сегодня мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня.

Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, может быть, нам не повезло».

В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Второй матч «Заря» выиграла 2:1, но проиграла общее противостояние Славии. Луганская команда продолжит выступления в группе Лиги конференций.