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Заря
31.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 1
Славия Прага Проходит дальше
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Лига Европы
31 августа 2023, 23:17 | Обновлено 31 августа 2023, 23:29
313
2

БАРТУЛОВИЧ: «Могли забить Славии третий гол, но нам не повезло»

Тренер «Зари» дал комментарий после второго матча Лиги Европы со «Славией»

31 августа 2023, 23:17 | Обновлено 31 августа 2023, 23:29
313
2
БАРТУЛОВИЧ: «Могли забить Славии третий гол, но нам не повезло»
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер «Зари» Младен Бартулович дал комментарий после второго поединка Лиги Европы со «Славией» Прага (2:1):

«Поздравляем Славию с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Сегодня мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня.

Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, может быть, нам не повезло».

В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Второй матч «Заря» выиграла 2:1, но проиграла общее противостояние Славии. Луганская команда продолжит выступления в группе Лиги конференций.

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Заря - Славия Младен Бартулович пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 2
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fedd1979
А от я думаю, що пощастило, бо зараз в Україні одна мета: рейтингові очки. А нинішні учасники ЛЄ такі, що хоча б якісь сподівання на очки є лише в ЛК. Тому я, розуміючи проблеми Зорі", вболівав за перемогу+виліт. Визнаю )))
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+3
Burevestnik
на сьогодні Славія з Праги займало 98 місце в рейтингу клубів УЄФА, Зоря - 92.
якщо, по словам Буртуловича, Славія - команда топ рівня, 
то якого рівня команди ПСЖ, Баварія, МанСіті, МанЮнайтед і тому подібні?
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+2
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