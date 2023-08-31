БАРТУЛОВИЧ: «Могли забить Славии третий гол, но нам не повезло»
Тренер «Зари» дал комментарий после второго матча Лиги Европы со «Славией»
Тренер «Зари» Младен Бартулович дал комментарий после второго поединка Лиги Европы со «Славией» Прага (2:1):
«Поздравляем Славию с выходом в группу. Мы сегодня выиграли у сильного соперника. Сегодня мы показали, что можем играть наравне с такими командами топ-уровня.
Также имели шансы на проход в групповой этап Лиги Европы, могли забивать 3-й мяч, но как есть. Где-то, может быть, нам не повезло».
В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Второй матч «Заря» выиграла 2:1, но проиграла общее противостояние Славии. Луганская команда продолжит выступления в группе Лиги конференций.
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якщо, по словам Буртуловича, Славія - команда топ рівня,
то якого рівня команди ПСЖ, Баварія, МанСіті, МанЮнайтед і тому подібні?