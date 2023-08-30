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Лига Европы
Заря
31.08.2023 20:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Славия Прага
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Лига Европы
30 августа 2023, 16:41 | Обновлено 30 августа 2023, 16:58
237
0

Заря – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Украинцы должны постараться взять из противостояния хоть локальный минимум

30 августа 2023, 16:41 | Обновлено 30 августа 2023, 16:58
237
0
Заря – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Славия Прага

В четверг, 31 августа, в Люблине (Польша) на поле «Люблин Арены» состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором «Заря» сыграет с пражской «Славией». Стартовый свисток 37-летнего французского арбитра Жерома Брисара прозвучит в 20:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 2:0 на своем поле победила «Славия».

Заря

Луганская команда в новом сезоне-2023/2024 стартовала под руководством нового тренера. Патрика ван Леувена, который, как известно, отправился в донецкий «Шахтер» во главе «Зари» сменил серб Ненад Лалатович. Новый наставник коллектива мог считаться темной лошадкой и в таком статусе он «Зарю» уже покинул. Как известно, после ничьей 1:1 в минувший уик-энд в матче УПЛ с «Минаей» он подал в отставку и ушел.

Ушел Лалатович после неудачного старта команды в УПЛ и провала в первой игре нового евросезона. В чемпионате Украины «Заря» взяла старт с поражения 1:2 от «Руха», а затем проиграла со счетом 1:3 «Кривбассу». Далее состоялась победа 2:1 над «Ворсклой». Но она лишь повысила требования к новому наставнику луганчан и их наставнику. Они же ожидания не оправдали, ведь затем состоялась ничья 0:0 в УПЛ с «Александрией» и бесславный первый матч со «Славией» в Праге, который завершился поражением со счетом 0:2. Ну, а далее была уже упомянутая ничья с «Минаем».

На этом эпоха Лалатовича в «Заре» завершилась. Однако команде предстоит начать новую главу в своей жизни уже без него. Какой она на почин получится? Хотелось бы верить, что удачной. Вряд ли «Славия» уже упустит путевку в групповой турнир Лиги Европы, но с пражан луганчане могут локально попить крови в ответной игре.

Славия Прага

Пражская «Славия» является, можно сказать, хорошим знакомым украинских команд в нынешней кампании. Напомним, пражане противостояли «Днепру-1» в третьем квалификационном этапе Лиги Европы и вышли победителями из двухматчевого противостояния. Они обыграли днепрян дома со счетом 3:0, а в ответной игре на выезде удовлетворились ничьей 1:1.

Ко второй встрече с «Днепром-1» подопечные тренера Йиндржиха Трпишовски подошли с серией из пяти победных матчей со старта сезона-2023/2024. Они вначале взяли 9 очков из девяти в ррех матчах национального чемпионата. Пражане поочередно обыграли «Градец-Кралове» (2:0 дома), «Ческе Будейовице» (3:1 на выезде) и «Злин» (2:1 на своем поле).

После этого у «Славии» была домашняя крупная победа 3:0 над «Днепром-1», о которой мы уже говорили. А уже после встречи с украинским клубом пражане в очередном матче чемпионата Чехии победили в четвертый раз. Они на выезде обыграли со счетом 1:0 «Младу» Болеслав. Затем была ничья 1:1 в ответной игре с «Днепром-1», а также победа в национальном чемпионате над «Остравой» (1:0) и над «Зарей» в плей-офф Лиги Европы.

В минувший уик-энд «Славия» в чемпионате Чехии сыграла на выезде с «Яблонцем» вничью 1:1. Таким образом, в таблице чешского высшего дивизиона коллектив Трпишовски занимает 2 место, имея одинаковое количество очков с земляками из «Спарты» – по 16-ти после 6-ти матчей.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Вантух, Герреро.

«Славия» Прага: Коларж – Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Шевчик, Дорли, Томич, Лингр, Юречка, Тиджани.

Прогноз на противостояние

Для игроков «Зари» предстоящий матч из разряда борьбы за собственный престиж. Терять им уже нечего в борьбе за путевку в группу Лиги Европы, зато воспоминания об ответной игре с пражанами они могут оставить приятные. Для этого им надо сыграть со «Славией» в Люблине как можно удачнее.

Команда из столицы Чехии может думать уже о поединках в группе евротурнира, а также о борьбе в национальном чемпионате. Для игроков «Зари» – это плюс. Единственное: на стороне пражан будет эмоциональный подъем от домашнее победы в первое игре. Но все же будет верить в силу «Зарю», хоть и на все 100 процентов.

31 августа, четверг

«Заря» – «Славия» Прага
Люблин (Польша). «Люблин Арена». 20:00
Прямая ТВ-трансляция – УНИАН ТВ, YouTube-канал Football Hub
ЗАРЯ – СЛАВИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Жером Брисар (Франция)
Прогноз Sport.ua – 1:1

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прогнозы Славия Прага Заря Луганск Заря - Славия Лига Европы
Источник Sport.ua
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