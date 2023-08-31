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Лига Европы
Заря
31.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 1
Славия Прага Проходит дальше
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Лига Европы
31 августа 2023, 22:50 | Обновлено 31 августа 2023, 23:05
1710
0

Заря – Славия – 2:1. Победа, которой не хватило. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы

31 августа 2023, 22:50 | Обновлено 31 августа 2023, 23:05
1710
0
Заря – Славия – 2:1. Победа, которой не хватило. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

В четверг, 31 августа, в 20:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Заря» принимает «Славию» Прага.

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Команды играют в польском городе Люблине. В первом матче в Праге «Заря» потерпела поражение, пропустив дважды в конце игры (0:2). Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший попадет в группу Лиги конференций.

Заря – Славия. Видеозапись матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Юрасек (Славия Прага).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Заря).
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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Заря - Славия видео голов и обзор Даниил Алефиренко Денис Антюх Матей Юрасек
Источник Sport.ua
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