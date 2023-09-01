Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила побеждать на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла тандем Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (-/Австралия).

US Open. Второй круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл – 6:2, 6:2

Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула (США) – Кристина Букша / Александра Панова (Испания/-).

Ранее борьбу в женском парном разряде прекратила Надежда Киченок.