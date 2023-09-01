Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open
US Open
01 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:28
524
8

Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open

Марта и Елена-Габриэла добыли вторую победу на турнире

01 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:28
524
8
Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила побеждать на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла тандем Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (-/Австралия).

US Open. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл – 6:2, 6:2

Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула (США) – Кристина Букша / Александра Панова (Испания/-).

Ранее борьбу в женском парном разряде прекратила Надежда Киченок.

По теме:
Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок проиграла в первом круге микста на US Open
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Сэвилл (Гаврилова) Ирина Хромачева Марта Костюк Елена-Габриэла Русе US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Теннис | 01 сентября 2023, 08:36 1
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023

Элина в трех сетах выиграла у Павлюченковой

Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Бокс | 01 сентября 2023, 12:06 15
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»

Украинец раскритиковал судейство боя Усика с Дюбуа

Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Теннис | 01.09.2023, 08:31
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Футбол | 01.09.2023, 21:36
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника
Футбол | 01.09.2023, 20:36
Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника
Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sv_2000
После крайнего Уима Рузе хотелось застрелить. Потом оживить и повесить....
Но сегодня мыслей таких не было. Габриэла очень хорошо играла.
Марта - очень неплохой парный игрок. Уж во всяком случае шансы выиграть парный Шлем сейчас для нее выглядят достаточно  неиллюзорно в отличие от одиночного((
Ну что ж, тоже хлеб будет, если в одиночке ничего путнего не выйдет
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Андрей Залищук
молодці!!!
Ответить
+1
Трегубов Дмитро
А Пегула розважається на повну - зараз ще й мікст грає
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
kollekciy
Дівчат з перемогою. Можна готуватися до майстер класу від Пегули/Гауф, ще й на їхній землі, знову так рано.  
Ответить
0
Vitason
Может Костюк только в паре играть,а то в одиночке не блещет она и далеко ей до лидеров!!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
01.09.2023, 23:48
Волейбол
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
31.08.2023, 15:49 18
Футбол
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
01.09.2023, 06:28
Футбол
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
31.08.2023, 16:57 2
Бокс
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 200
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем