Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open
Марта и Елена-Габриэла добыли вторую победу на турнире
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила побеждать на Открытом чемпионате США в парном разряде.
Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии обыграла тандем Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (-/Австралия).
US Open. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл – 6:2, 6:2
Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула (США) – Кристина Букша / Александра Панова (Испания/-).
Ранее борьбу в женском парном разряде прекратила Надежда Киченок.
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Но сегодня мыслей таких не было. Габриэла очень хорошо играла.
Марта - очень неплохой парный игрок. Уж во всяком случае шансы выиграть парный Шлем сейчас для нее выглядят достаточно неиллюзорно в отличие от одиночного((
Ну что ж, тоже хлеб будет, если в одиночке ничего путнего не выйдет