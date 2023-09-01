После сенсации - аут. Киченок и Коллинс завершили выступления на US Open
Надежда Киченок и Даниэль Коллинс проиграли Татьяне Марии и Аранче Рус
Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница, американка Даниэль Коллинс завершили выступления на турнире Большого Шлема US Open в женском парном разряде.
Во втором круге Киченок и Коллинс уступили Татьяне Марии из Германии и нидерландской теннисистке Аранче Рус. Нидерландско-немецкая пара лучше отыграла на своих подачах, совершила меньше невынужденных ошибок и выиграла матч в трех сетах.
Надежда Киченок продолжит участие в US Open в миксте, где в паре с аргентинцем Максимо Гонсалесом сегодня, 1 сентября, сыграет против японки Ены Сибахары и хорвата Мате Павича.
US Open 2023
Женщины, парный разряд
Второй круг
Татьяна Мария (Германия)/Аранча Рус (Нидерланды) – Надежда Киченок (Украина)/Даниэль Коллинс (США) - 6:4, 3:6, 7:5
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