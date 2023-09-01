После сенсации - аут. Киченок и Коллинс завершили выступления на US Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница, американка Даниэль Коллинс завершили выступления на турнире Большого Шлема US Open в женском парном разряде.

Во втором круге Киченок и Коллинс уступили Татьяне Марии из Германии и нидерландской теннисистке Аранче Рус. Нидерландско-немецкая пара лучше отыграла на своих подачах, совершила меньше невынужденных ошибок и выиграла матч в трех сетах.

Надежда Киченок продолжит участие в US Open в миксте, где в паре с аргентинцем Максимо Гонсалесом сегодня, 1 сентября, сыграет против японки Ены Сибахары и хорвата Мате Павича.

US Open 2023

Женщины, парный разряд

Второй круг

Татьяна Мария (Германия)/Аранча Рус (Нидерланды) – Надежда Киченок (Украина)/Даниэль Коллинс (США) - 6:4, 3:6, 7:5