Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. После сенсации - аут. Киченок и Коллинс завершили выступления на US Open
US Open
01 сентября 2023, 20:56 | Обновлено 01 сентября 2023, 21:00
705
1

После сенсации - аут. Киченок и Коллинс завершили выступления на US Open

Надежда Киченок и Даниэль Коллинс проиграли Татьяне Марии и Аранче Рус

01 сентября 2023, 20:56 | Обновлено 01 сентября 2023, 21:00
705
1
После сенсации - аут. Киченок и Коллинс завершили выступления на US Open
US Open. Надежда Киченок и Даниэль Коллинс

Украинская теннисистка Надежда Киченок и ее напарница, американка Даниэль Коллинс завершили выступления на турнире Большого Шлема US Open в женском парном разряде.

Во втором круге Киченок и Коллинс уступили Татьяне Марии из Германии и нидерландской теннисистке Аранче Рус. Нидерландско-немецкая пара лучше отыграла на своих подачах, совершила меньше невынужденных ошибок и выиграла матч в трех сетах.

Надежда Киченок продолжит участие в US Open в миксте, где в паре с аргентинцем Максимо Гонсалесом сегодня, 1 сентября, сыграет против японки Ены Сибахары и хорвата Мате Павича.

US Open 2023

Женщины, парный разряд

Второй круг

Татьяна Мария (Германия)/Аранча Рус (Нидерланды) – Надежда Киченок (Украина)/Даниэль Коллинс (США) - 6:4, 3:6, 7:5

По теме:
Киченок / Коллинс – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии
Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок US Open 2023 Даниэль Коллинс Татьяна Мария Аранча Рус теннис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Теннис | 01 сентября 2023, 08:31 3
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open

Элина проведет поединок против Джессики Пегулы

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01 сентября 2023, 18:53 20
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»

Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из вчерашней игры киевлян против «Бешикташа»

ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
Теннис | 01.09.2023, 08:55
ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Футбол | 31.08.2023, 23:36
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Футбол | 31.08.2023, 22:01
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Трегубов Дмитро
А сьогодні здається на турнірах всіх рівнів аут. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря
30.08.2023, 20:11 8
Футбол
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
31.08.2023, 15:15
Волейбол
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
30.08.2023, 20:59 8
Бокс
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 200
Футбол
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
30.08.2023, 19:18 8
Теннис
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
31.08.2023, 19:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем