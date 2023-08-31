Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Надя в дуэте с Даниэль Коллинс из США неожиданно обыграла второй сеяный тандем Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).

US Open. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс – 6:4, 6:3

В следующем раунде Надежда и Даниэль сразятся против Татьяны Марии и Аранчи Рус.

Отметим, что в одиночном разряде Коллинс во втором круге с матчболов проиграла бельгийке Элизе Мертенс.