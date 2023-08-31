Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open
US Open
31 августа 2023, 21:06 | Обновлено 31 августа 2023, 21:08
499
2

Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open

Надя успешно стартовала в парном разряде

31 августа 2023, 21:06 | Обновлено 31 августа 2023, 21:08
499
2
Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Надя в дуэте с Даниэль Коллинс из США неожиданно обыграла второй сеяный тандем Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).

US Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс – 6:4, 6:3

В следующем раунде Надежда и Даниэль сразятся против Татьяны Марии и Аранчи Рус.

Отметим, что в одиночном разряде Коллинс во втором круге с матчболов проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

По теме:
Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк объяснила причины разгромного поражения от Рыбакиной на US Open
ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу
Надежда Киченок смотреть онлайн Даниэль Коллинс Элизе Мертенс Сторм Хантер (Сандерс) US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»
Футбол | 30 августа 2023, 21:45 0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»

Наставник «Динамо» рассказал, что ранее имел проблемы с сердцем

Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20
Теннис | 31 августа 2023, 09:56 1
Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20
Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20

Каролин в двух сетах выиграла у Петры

Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Теннис | 31.08.2023, 14:30
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Футбол | 31.08.2023, 15:49
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Галина Кулик
Добре грали. Трохи неочікувано, тому дівчата-молодці
Ответить
+2
okrug9
Практично Надя сама виграла гру))
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 31
Футбол
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
29.08.2023, 20:11 26
Бокс
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем