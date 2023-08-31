Киченок и Коллинс сенсационно выбили вторую сеяную пару на US Open
Надя успешно стартовала в парном разряде
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.
В первом раунде Надя в дуэте с Даниэль Коллинс из США неожиданно обыграла второй сеяный тандем Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).
US Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс – 6:4, 6:3
В следующем раунде Надежда и Даниэль сразятся против Татьяны Марии и Аранчи Рус.
Отметим, что в одиночном разряде Коллинс во втором круге с матчболов проиграла бельгийке Элизе Мертенс.
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