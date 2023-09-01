Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец

Очередной тур Украинской Премьер-лиги открывало противостояние в Ровно между «Вересом» и «Черноморцем». Ровенчане записали в свой актив сенсационную ничью с «Шахтером», но это набранное очко так и оставалось пока единственным для «красно-черных», которые замыкали турнирную таблицу. Одесситы набрали 9 очков и расположились на четвертом месте.

В начале поединка гости взяли мяч под контроль, неспешными позиционными атаками пытаясь расшатать оборонительные построения соперников. Первым игру обострил Кузык, который с линии штрафной не попал в дальнюю «девятку». Ровенчане сконцентрировались на оборонительных действиях, но не забывали проводить свои выпады. Один из них завершился длинной передачей на ход Владиславу Шараю, которого перед линией штрафной «Черноморца» сбил Салюк. Арбитр не стал церемониться и уже на 10-й минуте встречи оставил «моряков» в меньшинстве.

Рисунок игры сразу изменился: теперь уже хозяева поля завладели территориальным преимуществом, а одесситы отошли к своей штрафной. Вскоре болельщики «Черноморца» последовательно ощутили негативные и радостные эмоции. Сначала арбитр Шурман зафиксировал игру рукой у Авагимяна и назначил пенальти в ворота «моряков», но после просмотра видеоповтора отменил свое решение (мяч попал в голову Авагимяну). А через несколько мгновений 11-тиметровый был назначен в ворота «Вереса»: Шпорн вышел один на один с Пастом, и голкипер сбил соперника. Пенальти точным ударом реализовал Путря.

Ровенчане продолжили накатывать позиционные атаки на оборону «Черноморца» и довольно быстро добились своего. И снова не обошлось без VAR. После удара головой Гайдучика мяч попал в руку Ермакову, арбитр посмотрел телевизор и указал на «точку». Пенальти хладнокровно реализовал Яго Сикейра, забивший свой первый гол в футболке ровенского клуба. А перед перерывом хозяева отличились уже с игры. Гакман с правого фланга прострелил на ногу Станиславу Шараю, который не промахнулся.

Во второй половине встречи одесситы более активно начали идти в атаку, а хозяева пытались воспользоваться оголенными тылами соперников. Мог сравнять счет Брагару, но футболист «Черноморца» низовым ударом с линии штрафной не попал в цель. Опасно было и после удара Кучерова, с которым в падении справился Шевченко. А в середине второго тайма, когда темп игры снизился, «красно-черные» увеличили свое преимущество. Владислав Шарай в штрафной качнул оппонента и низом точно пробил в дальний угол.

В оставшееся время ровенчане умело оберегали добытый результат, а Кучеров низовым ударом едва не довел счет до разгромного. «Верес» одержал первую победу в текущем сезоне и в следующем туре на выезде встретится с «Кривбассом». «Черноморец» через две недели будет принимать «Полесье».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Верес» – «Черноморец» - 3:1

Яго, 35 (пен.), С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 71 – Путря, 24 (пен.)

Паст, 22, Гакман, 48, Шестаков, 75 – Авагимян, 17, Кузык, 30

Салюк, 10 (грубый фол)

«Верес»: Паст – Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман – Кучеров, Кучеренко – В. Шарай (Свитюха, 90+1), С. Шарай (Близниченко, 73), Яго (Шестаков, 62) – Гайдучик (Марусич, 73).

«Черноморец»: Шевченко – Ермаков, Салюк, Гучек, Путря – Шпорн (Вакула, 79), Васильев (Бойчук, 85), Кузык (Дада, 80) – Брагару, Авагимян (Хадида, 79), Штогрин (Иеде, 85).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 13 (7) – 6 (3)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 1 – 0.

ВЕРЕС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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