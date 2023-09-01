Верес – Черноморец – 3:1. Забили братья Шараи. Видео голов и обзор матча

6-й тур Украинской Премьер-лиги открыло противостояние в Ровно между «Вересом» и «Черноморцем».

У хозяев поля забили Яго Сикейра и братья Станислав и Владислав Шараи, у гостей отличился Илья Путря.

«Верес» одержал первую победу в текущем сезоне и в следующем туре на выезде встретится с «Кривбассом».

«Черноморец» через две недели будет принимать «Полесье».

УПЛ. 6-й тур, 1 сентября

Верес Ровно – Черноморец Одесса – 3:1

Голы: Яго Сикейра, 35 (пен), С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 70 – Путря, 24 (пен)

Видеообзор матча