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Чемпионат Украины
Верес
01.09.2023 17:00 – FT 3 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:59
449
0

Верес – Черноморец – 3:1. Забили братья Шараи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги

01 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:59
449
0
Верес – Черноморец – 3:1. Забили братья Шараи. Видео голов и обзор матча
УПЛ

6-й тур Украинской Премьер-лиги открыло противостояние в Ровно между «Вересом» и «Черноморцем».

У хозяев поля забили Яго Сикейра и братья Станислав и Владислав Шараи, у гостей отличился Илья Путря.

«Верес» одержал первую победу в текущем сезоне и в следующем туре на выезде встретится с «Кривбассом».

«Черноморец» через две недели будет принимать «Полесье».

УПЛ. 6-й тур, 1 сентября

Верес Ровно – Черноморец Одесса 3:1

Голы: Яго Сикейра, 35 (пен), С. Шарай, 45+3, В. Шарай, 70 – Путря, 24 (пен)

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Верес).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Сикейра (Верес).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
10’
Volodymyr Salyuk (Черноморец) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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