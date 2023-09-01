Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Понравилась реакция команды на пропущенный мяч»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился эмоциями после волевой победы против «Черноморца» (3:1) в 6-м туре УПЛ.

«Сегодня мы победили очень хорошего соперника. «Черноморец» – очень быстрая команда. Мы много внимания уделяли работе над тем, как правильно против них играть. Красная карточка, которую футболист «Черноморца» получил на старте игры, стала следствием заготовленной нами атаки. Мы знали, что соперник будет нас прессинговать, играть с высокой линией обороны. Потому отрабатывали этот момент и хорошо реализовали этот шанс.

Дальше нам, правда, было не намного легче. Потому что мы готовились к игре вторым номером, использовать пространство за спинами соперника. А после удаления «Черноморец» садился низко и нам было гораздо труднее.

Понравилась реакция команды на пропущенный мяч. Не было паники. Понимали, что еще много времени. Как показала игра – мы четко выполнили то, что планировали.

У нас был очень тяжелый старт. Но и в проигранных ранее матчах мы выглядели неплохо. Считаю, мы не по игре уступили «Ворскле». Сейчас ребята лучше понимают, что мы от них требуем. Меньше вертикальных передач, больше работы с мячом. Изменился рисунок игры и футболисты поверили, что могут играть в такой футбол.

Мы очень много молодежи привлекаем к тренировочному процессу. Я посещаю все матчи U19. Одиннадцать-двенадцать игроков юношеской команды с нами регулярно работают. Кто больше, кто меньше, но мы постоянно привлекаем молодежь.

Василий Курко во втором матче подряд вышел с капитанской повязкой. Он это заслужил своей работой. Сейчас это лидер команды. Он руководит командой, организует оборону и подсказывает партнерам.

Относительно травм. Сегодня Яго Сиккейра играл не на своей позиции. Он десять дней не тренировался, поэтому я ему очень благодарен. Андрей Кухарук имел высокую температуру. Он начал тренироваться. Дмитрий Клец прошел реабилитацию. Надеюсь, после трехдневных выходных он будет работать в общей группе. Виталию Дахновскому сняли швы. Ему нужны три-четыре недели реабилитации. Надеюсь, что осенью он еще сыграет. Роман Гагун – мышечный спазм. У Дениса Балана – микроповреждение. Ему нужна неделя для восстановления, – рассказал Лавриненко.