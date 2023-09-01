В пятницу, 1-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Очередная порция еврокубков осталась позади, и поскольку она не принесла почти никаких положительных эмоций, то вся надежда вновь на родной чемпионат. А тут уже в первом матче уик-энда встречаются «Верес» со всего одним баллом в активе и «Черноморец», у которого очков уже целых девять и вполне достойная позиция в группе лидеров турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.