Шестой тур украинской Премьер-Лиги откроет поединок в Ровно, где местный «Верес» будет принимать «Черноморец». Хозяева поля неудачно начали новый сезон. Имея в своем активе всего одно очко, подопечные Сергея Лавриненко занимают последнее 16 место. А вот одесситы перед этим туром находится на 4 месте, набрав 9 очков.

Верес

Команда из Ровно, которая по итогам предыдущего сезона сохранила себе место в элитном дивизионе только после переходных матчей, начала и новый чемпионат с трех поражений в четырех поединках. Были проиграны встречи с «Полесьем» 0:2, Колосом» 0:2 и «Ворсклой» 1:2.

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Впрочем, было и одно исключение, это игра с чемпионом страны «Шахтером», которая завершилась вничью 1:1. Но и здесь надо отметить, что весь второй тайм «Верес» пребывал в численном большинстве, что, конечно же, помогло ему отыграть пропущенный мяч еще перед самым перерывом.

Пока, честно говоря, особо не видно улучшений в действиях футболистов «Вереса» после отставки Юрия Вирта. Вполне возможно, что новому наставнику еще не хватило времени построить ту игру своих подопечных, которую он представляет. Да и новички клуба, возможно, еще не полностью адаптировались. Поэтому победа над «Черноморцем» важна еще в плане психологии. Ведь, если еще увеличится отставание от других команд, то затем будет гораздо сложнее наверстывать упущенное.

Черноморец

Одесситы пока являются одной из самых бескомпромиссных команд элитного украинского дивизиона. В пяти матчах ни одной ничьи – 3 победы и 2 поражения. Особо хотелось бы выделись успех «Черноморца» в поединке против киевского «Динамо», когда мало кто ставил на моряков. Но подопечные Романа Григорчука сумели одолеть грозного соперника, забив решающий гол на 90-й минуте. Правда, в к тому времени динамовцы находились в меньшинстве.

Наверняка радует поклонников одесского клуба, что «Черноморец» достаточно много забивает в ворота соперников. И это второй показатель в чемпионате. Дважды отличился нигерийский форвард Иеде, который появился в команде только в нынешнем сезоне. Остальные голы провели разные футболисты, в числе которых еще два новичка – известный в Украине нападающий Богдан Бойчук и словенец Йон Шпорн.

А еще Роман Григорчук после последнего матча с «Ворсклой» был очень недоволен судейством. И даже не только конкретно в этом поединке, а тем, как происходит назначение арбитров на тот или иной матч. «На улице война, и я бы попросил уважаемых людей, которые этим занимаются, разобраться, что происходит в нашем судебном корпусе. Назначение и так далее, и так далее. Просто сейчас возьмемся и разберемся», – сказал Григорчук.

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-Лиги команды сыграли 9 матчей. Пять раз побеждал «Черноморец», трижды успех был на стороне «Вереса», еще один поединок завершился вничью. Разница мячей 12-8 в пользу одесситов. В предыдущем чемпионате в первом круге в Киеве на стадионе имени В.Банникова выиграл «Верес» 1:0 (гол забил Клец). А во втором круге в Ровно победу одержал «Черноморец» 3:1. Здесь у одесситов отличились Бадибанга, Алефиренко и Гладкий, а у хозяев поля Мактобожик.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Паст, Гагун, Курко, Вовченко, Балан, Близниченко, Яго, Кучеров, С.Шарай, В.Шарай, Гайдучик

«Черноморец»: Шевченко, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Брагару, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бойчук, Иеде

Прогноз на противостояние:

На данный момент одесситы выглядят лучше своих соперников, поэтому именно они будут считаться фаворитами в этом матче. Поставим на победу гостей со счетом 2:1.

1 сентября, пятница