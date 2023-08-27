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Ворскла
27.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Черноморец
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27 августа 2023, 20:54 | Обновлено 27 августа 2023, 21:02
3496
9

ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»

Тренер «Черноморца» остался недоволен действиями арбитра в игре с «Ворсклой»

27 августа 2023, 20:54 | Обновлено 27 августа 2023, 21:02
3496
9
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук после проигранного матча с «Ворсклой» (1:2) рассказал, что он думает о судейском корпусе УПЛ.

«Какое здесь противодействие? Соперник сел снизу и играл на контратаках. Конечно, наша ошибка, потому что мы не справились с быстрыми контратаками, которые были совсем не удивительны. Мы с этим не справились. В самый ответственный момент мы либо поскользнулись, либо проиграли один в один, и соперник нас наказал. Они сразу использовали наши ошибки, что говорит об их классе.

В перерыве мы сменили не только левый фланг, мы многое поменяли на второй тайм в тактическом плане. Нам это принесло дивиденды, но недостаточные для того, чтобы одержать победу.

Радости у меня нет. Мы проиграли игру и допустили ряд ошибок, которые привели к тому, что мы пропустили голы и проиграли. Мы не использовали создавшиеся моменты. В двух моментах у нас не было фарта сегодня. Иначе, как отсутствием везения, эти моменты не прокомментируешь.

У меня очень плохое настроение, потому что в целом ряде игр в этом сезоне я недоволен судейством. Я просто не понимаю. Я вам привожу пример. Домашняя игра и мы узнаем, что нашу игру будут судить кто? Один человек в поле судит тот, кто нас просто похоронил с «Днепром-1». После этого не судил, а эту игру ему дают в Одессу, на наш родной стадион. Четвертый судья в этой же бригаде на эту же игру, тот судья, который, по моему мнению, очень не симпатизировал (видите, как я мягко говорю) нам в игре с «Колосом». И следующую игру он нам показал целый ряд карточек и мы были недовольны, и он приезжает в Одессу четвертым.

Кто назначает этих судей? Что происходит? Мне тяжело сказать. Конечно, прежде всего, разберусь со своей командой, но смотря на это, я просто понимаю, что происходит очень некрасивые вещи, о которых мы должны громко говорить, шуметь и разбираться с теми людьми, кто этим всем руководит.

В это время не до того, чтобы мы получали негатив, а судьи, может быть, б***ь, себе, я не знаю, как это сформулировать... То есть у них позитив, да? И они решают наши судьбы здесь. На улице война, и я бы попросил уважаемых людей, которые этим занимаются разобраться, что происходит в нашем судебном корпусе. Назначение и так далее, и так далее. Просто сейчас возьмемся и разберемся», – сказал Григорчук.

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Источник Трибуна
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Комментарии 9
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Перець
Все по ділу і матюк теж 
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+6
vruthiy-112
Давай Рома,  дави їх.!!! 
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+1
Xvalenok03
Проиграли потому, что там не доиграли, там физики не хватило, так расабились, там установку на игру не выполнили.
Но во всем виноваты судьи. 
Это уже не смешно слышать. 
Это уже надоело. 
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0
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Gargantua
ну сегодня то арбитр не виноват в поражении.
игра по большому счету была ничейна, не повезло Одессе
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-1
zzg77
Так, попался - штраф и дисквалификация на пять матчей!
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-2
Выталкиватель парашутистов
Наши "топовые" арбитры потеряли чувство самосохранения, которое напрочь было утрачено при кураторстве Колины. А как раньше хорошо было - напартачил на поле, а вечерком ребята с битами уже ждут возле калитки, или прямо в поезде ножичком могли поцарапать, некоторых дубасили прямо в готельных номерах, а некоторых по-утру находили уже холодненькими на берегу Днепра, в районе Гидропарка. Славные 90-е...
.Сейчас другие времена, многие арбитры имеют ментовскую крышу,если что случилось -могут и стрелку забить, благо дело есть кого послать на разборку. В организации, под названием УПГ УАФ по-другому и не может быть априори. Я еще удивляюсь, что еще не замочили никого. А все к этому идет, кто-то не выдержит очередного издевательства над футболом... И кому потом нужны будут трехэтажные особняки, феррари и бентли, круизы по Тихому океану, бунгало на Гаити и свадьбы в Лас Вегасе....
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-2
Barsa
Судья нормально судил !
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-2
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