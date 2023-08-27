ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук после проигранного матча с «Ворсклой» (1:2) рассказал, что он думает о судейском корпусе УПЛ.

«Какое здесь противодействие? Соперник сел снизу и играл на контратаках. Конечно, наша ошибка, потому что мы не справились с быстрыми контратаками, которые были совсем не удивительны. Мы с этим не справились. В самый ответственный момент мы либо поскользнулись, либо проиграли один в один, и соперник нас наказал. Они сразу использовали наши ошибки, что говорит об их классе.

В перерыве мы сменили не только левый фланг, мы многое поменяли на второй тайм в тактическом плане. Нам это принесло дивиденды, но недостаточные для того, чтобы одержать победу.

Радости у меня нет. Мы проиграли игру и допустили ряд ошибок, которые привели к тому, что мы пропустили голы и проиграли. Мы не использовали создавшиеся моменты. В двух моментах у нас не было фарта сегодня. Иначе, как отсутствием везения, эти моменты не прокомментируешь.

У меня очень плохое настроение, потому что в целом ряде игр в этом сезоне я недоволен судейством. Я просто не понимаю. Я вам привожу пример. Домашняя игра и мы узнаем, что нашу игру будут судить кто? Один человек в поле судит тот, кто нас просто похоронил с «Днепром-1». После этого не судил, а эту игру ему дают в Одессу, на наш родной стадион. Четвертый судья в этой же бригаде на эту же игру, тот судья, который, по моему мнению, очень не симпатизировал (видите, как я мягко говорю) нам в игре с «Колосом». И следующую игру он нам показал целый ряд карточек и мы были недовольны, и он приезжает в Одессу четвертым.

Кто назначает этих судей? Что происходит? Мне тяжело сказать. Конечно, прежде всего, разберусь со своей командой, но смотря на это, я просто понимаю, что происходит очень некрасивые вещи, о которых мы должны громко говорить, шуметь и разбираться с теми людьми, кто этим всем руководит.

В это время не до того, чтобы мы получали негатив, а судьи, может быть, б***ь, себе, я не знаю, как это сформулировать... То есть у них позитив, да? И они решают наши судьбы здесь. На улице война, и я бы попросил уважаемых людей, которые этим занимаются разобраться, что происходит в нашем судебном корпусе. Назначение и так далее, и так далее. Просто сейчас возьмемся и разберемся», – сказал Григорчук.