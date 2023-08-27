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Ворскла
27.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 18:57 | Обновлено 27 августа 2023, 18:58
415
2

Два почти одинаковых гола. Ворскла выиграла у Черноморца

Подопечные Виктора Скрипника одержали вторую победу подряд

27 августа 2023, 18:57 | Обновлено 27 августа 2023, 18:58
415
2
Два почти одинаковых гола. Ворскла выиграла у Черноморца
ФК «Ворскла»

«Ворскла» и «Черноморец» 27 августа встретились в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся в Полтаве, на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Ворскла» – «Черноморец» – 2:1

Степанюк (5), Юрченко (45+1) – Пердута (54, автогол).

Скляр (8), Пердуто (42) - Шпорн (44), Салюк (69), Авогимян (74).

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко (Нестеренко, 66), Юрченко (Тиагуиньо, 66), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин (Кулаковський, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83).

«Черноморец»: Шевченко, Брагару (Хадида, 46, Гучек, 88), Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин (Вакула, 75), Иеде (Дада, 75), Бойчук (Авагимян, 46).

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского.

ВОРСКЛА – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Скрипник вернулся.)
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