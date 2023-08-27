Два почти одинаковых гола. Ворскла выиграла у Черноморца
Подопечные Виктора Скрипника одержали вторую победу подряд
«Ворскла» и «Черноморец» 27 августа встретились в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся в Полтаве, на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского.
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Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Ворскла» – «Черноморец» – 2:1
Степанюк (5), Юрченко (45+1) – Пердута (54, автогол).
Скляр (8), Пердуто (42) - Шпорн (44), Салюк (69), Авогимян (74).
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко (Нестеренко, 66), Юрченко (Тиагуиньо, 66), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин (Кулаковський, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83).
«Черноморец»: Шевченко, Брагару (Хадида, 46, Гучек, 88), Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин (Вакула, 75), Иеде (Дада, 75), Бойчук (Авагимян, 46).
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского.
ВОРСКЛА – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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