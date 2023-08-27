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Чемпионат Украины
Ворскла
27.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 22:31 | Обновлено 27 августа 2023, 22:40
422
0

Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2023, 22:31 | Обновлено 27 августа 2023, 22:40
422
0
Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор
УПЛ

​27 августа встретились в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» победила «Черноморец» (2:1).

Поединок состоялся в Полтаве, на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Подопечные Виктора Скрипника победили команду Романа Григорчука.

Это поражение стало для «Черноморца» 190-м в УПЛ. Обе команды продлили свои безничейные серии: у «Ворсклы» она состоит из 10 игр, у «Черноморца» – 14 матчей.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур, 27 августа

Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 2:1

Голы: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 – Пердута, 54 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Автогол забил Игорь Пердута (Черноморец).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Ворскла).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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