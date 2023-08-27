Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор

​27 августа встретились в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» победила «Черноморец» (2:1).

Поединок состоялся в Полтаве, на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Подопечные Виктора Скрипника победили команду Романа Григорчука.

Это поражение стало для «Черноморца» 190-м в УПЛ. Обе команды продлили свои безничейные серии: у «Ворсклы» она состоит из 10 игр, у «Черноморца» – 14 матчей.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур, 27 августа

Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 2:1

Голы: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 – Пердута, 54 (автогол)

Видеообзор матча