Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор
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27 августа встретились в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» победила «Черноморец» (2:1).
Поединок состоялся в Полтаве, на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского. Подопечные Виктора Скрипника победили команду Романа Григорчука.
Это поражение стало для «Черноморца» 190-м в УПЛ. Обе команды продлили свои безничейные серии: у «Ворсклы» она состоит из 10 игр, у «Черноморца» – 14 матчей.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур, 27 августа
Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 2:1
Голы: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 – Пердута, 54 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
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