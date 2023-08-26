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Чемпионат Украины
Ворскла
27.08.2023 17:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 12:34 | Обновлено 26 августа 2023, 12:35
32
0

Ворскла – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка пятого тура чемпионата Украины по футболу

26 августа 2023, 12:34 | Обновлено 26 августа 2023, 12:35
32
0
Ворскла – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец» 27 августа встретятся в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в Полтаве, на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского. Начало назначено на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавский клуб в новом чемпионате одержал только одну победу. В прошлом туре подопечные Виктора Скрипника выиграли у «Вереса» со счетом 2:1. До этого «Ворскла» провела два матча и в обоих потерпела поражения (еще один поединок был перенесен). Кроме того, команда Скрипника вылетела из Лиги конференций УЕФА, пропустив в следующий раунд грузинскую «Дилу».

«Черноморец» в четвертом туре одержал яркую победу над киевским «Динамо». Решающий гол был забит на последних минутах. Ранее подопечные Романа Григорчука два матча выиграли и один проиграли (все закончились со счетом 2:0).

История противостояния «Ворсклы» и «Черноморца» насчитывает 47 поединков. Чаще побеждала команда из Полтавы – 23 раза. Одесский клуб выиграл 11 матчей. Еще 13 поединков завершились вничью. Разница мячей – 57:36 в пользу «Ворсклы». В прошлом сезоне дважды победил полтавский клуб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Ворскла Полтава Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - Черноморец
Источник Sport.ua
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