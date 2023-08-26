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Чемпионат Украины
Ворскла
27.08.2023 17:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 22:56 | Обновлено 26 августа 2023, 23:04
107
0

Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Скрипник против Григорчука, аутсайдер против одного из лидеров

26 августа 2023, 22:56 | Обновлено 26 августа 2023, 23:04
107
0
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Ворскла

В воскресенье, 27 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.

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Ворскла

«Ворскла» сейчас находится на дне турнирной таблицы, правда, сыграно только три поединка. В них полтавские футболисты дважды уступили (разгром от «Руха» 1:4 и поражение от «Зари» 1:2) и раз победили - помните, как вы смеялись над голом, что привезли игроки «Ворсклы»? Это было как раз в победном матче с «Вересом».

Из еврокубков команда тоже уже давно вылетела, традиционно от малоизвестной команды, которой в этом году стала грузинская «Дила».

Медиаполе вокруг полтавской команды ощутимо всколыхнулось после аренды с «Шахтера» левого полузащитника Виктора Корниенко. Этот трансфер поможет и «Ворскле» усилить проблемную позицию левого защитника, и игроку обрести уверенность, выступая за клуб, чьим воспитанником он является. Арендное соглашение заключено на год.

Виктор Скрипник после игры с «Вересом» сказал, что причина неудовлетворительных результатов – шок после неожиданного еврокубкового вылета. Поэтому, если тренер не соврал, время уже прошло и пора набирать очки в матчах с серьезными соперниками.

Также стало известно, что игрок команды Евгений Павлюк получил вызов в молодежную сборную Украины на сентябрьские матчи против Германии и Северной Ирландии.

Кроме того, «Ворскла» арендовала у «Металлиста 1925» форварда Владислава Островского и не сумела оформить трансфер из «Дилы» Николая Ковталюка.

Черноморец

Если «Ворскла» находится на третьем месте в таблице с конца, то «Черноморец» находится таки на третьей верхней ступени. И то – был бы вторым, если бы не разгромная победа «Полесья».

До 5 тура одесситы уступили только раз (0:2 с «Колосом» в 2 туре), зато имеют целых три победы. И если виктории с ЛНЗ и «Оболонью» выглядели обязательной программой, то победа над киевским «Динамо» в 4 туре стала приятным бонусом.

В том матче отличились Авагимян, Штогрин и Иеде, а Григорчук, комментируя гол последнего, сказал, что за это он готов простить все предыдущие привозы. Ожидаем Иеде в старте на «Ворсклу»?

Среди недели одесситы играли в 1/16 Кубка Украины и одолели там «Левый берег» со счетом 2:1. Возможно, тот факт, что пришлось играть дополнительное время, повлияет на качество игры команды в воскресенье.

Статистика встреч

Между собой команды провели 47 матчей: +23=13-11, разница мячей 57-36 в пользу полтавской команды.

Ориентировочные составы

«Ворскла»:Исенко - Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Сантана.

«Черноморец»: .Шевченко - Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Штогрин, Хадида, Бойчук.

Прогноз на противостояние

Кризисная полтавская команда единственным, пожалуй, козырем против организованных одесситов будет иметь фактор домашнего поля, но при пустых трибунах козырь выглядит так себе. Поэтому сделаем ставку на победу «Черноморца», возможно, с разницей в два мяча.

27 августа, воскресенье

«Ворскла» – «Черноморец»
Полтава. Стадион «Ворскла». 17:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
ВОРСКЛА – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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