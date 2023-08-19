Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью

В Ровно в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Верес» – «Ворскла», который проходит в эти минуты, состоялось шокирующее взятие ворот в исполнении игроков «Вереса». Автором гола стал Станислав Шарай.

Однако его голу предшествовали дикие неслаженные действия в обороне голкипера «Ворсклы» Павла Исенко и защитника Владимира Чеснакова. Смотрите видео гола

После гола Станислава Шарай счет в матче стал 2:1 в пользу «Ворсклы».

Сейчас в матче идет второй тайм.