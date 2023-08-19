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  4. Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 16:39 | Обновлено 19 августа 2023, 17:00
1055
2

Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью

Намудрили голкипер полтавчан Исенко и защитник Чеснаков

19 августа 2023, 16:39 | Обновлено 19 августа 2023, 17:00
1055
2
Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью
УПЛ

В Ровно в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Верес» – «Ворскла», который проходит в эти минуты, состоялось шокирующее взятие ворот в исполнении игроков «Вереса». Автором гола стал Станислав Шарай.

Однако его голу предшествовали дикие неслаженные действия в обороне голкипера «Ворсклы» Павла Исенко и защитника Владимира Чеснакова. Смотрите видео гола

После гола Станислава Шарай счет в матче стал 2:1 в пользу «Ворсклы».

Сейчас в матче идет второй тайм.

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Верес - Ворскла Верес Ровно Ворскла Полтава Станислав Шарай Павел Исенко Владимир Чеснаков видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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umnuy2
зато станут знаменитыми в ютюбе 
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Андрей Залищук
Ворскла стала комадою долбойобів реально, тпорилі футболісти і тренер
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