Украина. Премьер лига19 августа 2023, 16:39 | Обновлено 19 августа 2023, 17:00
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Гол-привоз года. Игроки Ворсклы отметились шокирующей неслаженностью
Намудрили голкипер полтавчан Исенко и защитник Чеснаков
19 августа 2023, 16:39 | Обновлено 19 августа 2023, 17:00
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В Ровно в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Верес» – «Ворскла», который проходит в эти минуты, состоялось шокирующее взятие ворот в исполнении игроков «Вереса». Автором гола стал Станислав Шарай.
Однако его голу предшествовали дикие неслаженные действия в обороне голкипера «Ворсклы» Павла Исенко и защитника Владимира Чеснакова. Смотрите видео гола
После гола Станислава Шарай счет в матче стал 2:1 в пользу «Ворсклы».
Сейчас в матче идет второй тайм.
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