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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 17:12 |
2361
7

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера

Защитник «Зюлте-Варегема» Новатус Мироши перейдет на правах сезонной аренды

01 сентября 2023, 17:12 |
2361
7
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Новатус Мироши

20-летний защитник Новатус Мироши переходит в «Шахтер» из бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2023/24.

Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе «Азам», откуда в 2020 году перешел в «Маккаби» (Тель-Авив). Сезон 2021/22 провел в аренде за тель-авивский «Бейтар» (26 матчей, 1 гол). Летом 2022 года подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом «Зюлте-Варегем» (38 матчей, 2 ассиста).

Игрок сборной Танзании, за которую дебютировал 2 сентября 2021 года и провел 13 матчей (2 гола).

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Новатус Мироши Шахтер Донецк Зюлте-Варегем трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бельгии по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 8
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Vovan78
От бл…ть, а Суркіс каже ніхто не хоче їхати грати в Україні! Нормальний менеджмент може знайти гравців на проблемні позиції!
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+3
Burevestnik
оце молодці ШД :  розширюють географію легіонерів.
А українських гравців не треба вирощувати, бо з прикладу Динамо - вони ніякі. 
тільки бразиліяція і африканізація клубів дасть поштовх юним українцям.   
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+1
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Игорь Петров
Посмотрим, но что-то состав раздувается до невероятных размеров, где же всем найти игровое время.
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0
Gargantua
вроде левый защитник
к Педриньо и Топалову
Корниенко похоже списали
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0
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