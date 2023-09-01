ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера

20-летний защитник Новатус Мироши переходит в «Шахтер» из бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2023/24.

Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе «Азам», откуда в 2020 году перешел в «Маккаби» (Тель-Авив). Сезон 2021/22 провел в аренде за тель-авивский «Бейтар» (26 матчей, 1 гол). Летом 2022 года подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом «Зюлте-Варегем» (38 матчей, 2 ассиста).

Игрок сборной Танзании, за которую дебютировал 2 сентября 2021 года и провел 13 матчей (2 гола).