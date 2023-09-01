И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом

Центральный нападающий сборной Украины U-19 Никита Александров подписал контракт с «Вильярреалом», официальное объявление будет скоро.

Воспитанник киевского «Динамо» и экс-игрок «Днепра-1» с 1 июля 2022 года был без клуба, но в феврале 2023 года начал тренироваться с неизвестной командой.

В активе 18-летнего Никиты Александрова есть 2 игры за сборную Украины U-19. Он дебютировал за команду в марте 2023 года, выйдя на замену на 3 минуты против сверстников из Люксембурга. Через неделю ему дали 7 минут против испанцев.