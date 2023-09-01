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Испания
01 сентября 2023, 20:54 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:55
2364
1

И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом

Никита Александров подписал контракт с испанским клубом

01 сентября 2023, 20:54 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:55
2364
1
И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом
СК Днепр-1. Никита Александров

Центральный нападающий сборной Украины U-19 Никита Александров подписал контракт с «Вильярреалом», официальное объявление будет скоро.

Воспитанник киевского «Динамо» и экс-игрок «Днепра-1» с 1 июля 2022 года был без клуба, но в феврале 2023 года начал тренироваться с неизвестной командой.

В активе 18-летнего Никиты Александрова есть 2 игры за сборную Украины U-19. Он дебютировал за команду в марте 2023 года, выйдя на замену на 3 минуты против сверстников из Люксембурга. Через неделю ему дали 7 минут против испанцев.

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Никита Александров Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги
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ALKOSruLKA
чувак-ноунейм звалив, а ви радійте за нього, воюйте і т.д.... Радості - повні штани! ...після перемоги агенти привезуть це л.йно назад як дуже крутого футболіста...
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