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Лига конференций
01 сентября 2023, 16:08 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:50
4670
11

Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций

1 сентября в Монако состоялась жеребьевка третьего еврокубка

01 сентября 2023, 16:08 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:50
4670
11
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
УЕФА

1 сентября в 15:30 в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2023/24.

В ходе жеребьевки 32 клубов поделены на 8 групп по 4 команды.

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Луганская «Заря» сыграет в группе B, соперниками будут Гент (Бельгия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Брейдаблик (Исландия).

Полное расписание матчей в группе станет известно позже.

Команды, которые займут первые места в группе Лиги конференций, выйдут сразу в 1/8 финала. Клубы, которые будут финишируют на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против третьих команд из Лиги Европы.

Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.

Лига конференций 2023/24

Результаты жеребьевки группового раунда

  • Группа A: Лилль (Франция), Слован Братислава (Словакия), Олимпия (Словения), КИ Клаксвик (Фареры)
  • Группа B: Гент (Бельгия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Заря (Украина), Брейдаблик (Исландия)
  • Группа C: Динамо Загреб (Хорватия), Виктория Пльзень (Чехия), Астана (Казахстан), Балкани (Косово)
  • Группа D: Брюгге (Бельгия), Буде-Глимт (Норвегия), Бешикташ (Турция), Лугано (Швейцария)
  • Группа E: АЗ Алкмар (Нидерланды), Астон Вилла (Англия), Легия (Польша), Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Группа F: Ференцварош (Венгрия), Фиорентина (Италия), Генк (Бельгия), Чукарочки (Сербия)
  • Группа G: Айнтрахт (Германия), ПАОК (Греция), ХИК (Финляндия), Абердин (Шотландия)
  • Группа H: Фенербахче (Турция), Лудогорец (Болгария), Спартак Трнава (Словакия), Нордшелланд (Дания)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Микола Унгурян
турне по Європі забезпечено))))
але жереб гарний
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+8
mayakovskiy1
Одна з найслабших груп.  Треба брати бали, які недобрали інші 
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+4
Макс Макс
Жребий огонь! Ждём выхода с групы!
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+2
Istm
Жереб нормальний. Могло бути значно гірше. Тут Зорі всі карти в руки чи в ноги. Вийти у весну реально.
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+2
Sunrise
Нормально. Есть где дать волю мечтам)
Ну и наконец-то мы увидим переносы от Зари) Ибо какие бы вы ни были молодцы, но уж дорога в Израиль и тем более в Исландию это не в Чехию сгонять) 
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+2
axylinam
Очень хороший жребий
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+2
Vitason
Что вы ещё хотели лучше!? Идеальная жеребьевка нет не Италии,Франции, Германии, Испании,Англии, Португалии,Голландии о каком ещё можно думать лучшем жребии?!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей Залищук
норм команди попались
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+1
Vitason
Теперь дело за футболистами,нужно выходить из группы все соперники как минимум не лучше Зори!! Если бы ещё тренер не ушел и не было перетрубаций в Зори после окончания ЧУ, можно было бы сказать что Зоря фаворит!!
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0
sergrom70
Краще бути і не могло.
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-1
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Теннис
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