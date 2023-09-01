Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций

1 сентября в 15:30 в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2023/24.

В ходе жеребьевки 32 клубов поделены на 8 групп по 4 команды.

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Луганская «Заря» сыграет в группе B, соперниками будут Гент (Бельгия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Брейдаблик (Исландия).

Полное расписание матчей в группе станет известно позже.

Команды, которые займут первые места в группе Лиги конференций, выйдут сразу в 1/8 финала. Клубы, которые будут финишируют на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против третьих команд из Лиги Европы.

Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.

Лига конференций 2023/24

Результаты жеребьевки группового раунда