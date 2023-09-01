Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
1 сентября в Монако состоялась жеребьевка третьего еврокубка
1 сентября в 15:30 в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2023/24.
В ходе жеребьевки 32 клубов поделены на 8 групп по 4 команды.
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Луганская «Заря» сыграет в группе B, соперниками будут Гент (Бельгия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Брейдаблик (Исландия).
Полное расписание матчей в группе станет известно позже.
Команды, которые займут первые места в группе Лиги конференций, выйдут сразу в 1/8 финала. Клубы, которые будут финишируют на вторых местах, сыграют в 1/16 финала против третьих команд из Лиги Европы.
Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.
Лига конференций 2023/24
Результаты жеребьевки группового раунда
- Группа A: Лилль (Франция), Слован Братислава (Словакия), Олимпия (Словения), КИ Клаксвик (Фареры)
- Группа B: Гент (Бельгия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Заря (Украина), Брейдаблик (Исландия)
- Группа C: Динамо Загреб (Хорватия), Виктория Пльзень (Чехия), Астана (Казахстан), Балкани (Косово)
- Группа D: Брюгге (Бельгия), Буде-Глимт (Норвегия), Бешикташ (Турция), Лугано (Швейцария)
- Группа E: АЗ Алкмар (Нидерланды), Астон Вилла (Англия), Легия (Польша), Зриньски (Босния и Герцеговина)
- Группа F: Ференцварош (Венгрия), Фиорентина (Италия), Генк (Бельгия), Чукарочки (Сербия)
- Группа G: Айнтрахт (Германия), ПАОК (Греция), ХИК (Финляндия), Абердин (Шотландия)
- Группа H: Фенербахче (Турция), Лудогорец (Болгария), Спартак Трнава (Словакия), Нордшелланд (Дания)
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Тренер ждет, когда игрок наберет кондиции
Хирн надеется, что бой с Хрговичем может пройти в декабре
але жереб гарний
Ну и наконец-то мы увидим переносы от Зари) Ибо какие бы вы ни были молодцы, но уж дорога в Израиль и тем более в Исландию это не в Чехию сгонять)