Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость

Последний календарный день лета оказался еще и последним для киевского «Динамо» игровым днем в рамках еврокубковой кампании сезона-2023/24. «Бело-синие» на выезде минимально уступили «Бешикташу» (0:1), из-за чего не смогли преодолеть квалификацию Лиги конференций и впервые с 2005 года остались без группового раунда еврокубка.

После матча главный тренер «Динамо» Мирча Луческу почему-то решил рассказать журналистам и болельщикам о том, насколько достойно его подопечные представили Украину на международной арене. Собственно говоря, «Бешикташ», которого жребий-злодей выбрал для киевлян в соперники по плей-офф раунду квалификации Лиги конференций, действительно является более чем солидным оппонентом, а потому чрезмерно критиковать «Динамо» за вылет от такого соперника и посыпать голову пеплом вряд ли стоит, но… С другой стороны, изречения Луческу о достойном выступлении его подопечных на международной арене, даже с поправкой на продолжающуюся российско-украинскую войну, которая приносит горе и трудности всем и всему на территории нашей страны, реально выглядят кощунственно.

Многие болельщики после вылета от «Бешикташа» и послематчевой пресс-конференции главного тренера «Динамо» на эмоциях могли обсуждать только один серьезный вопрос – почему Мирча Луческу не набрался мужества и не подал в отставку после столь неприятной и болезненной оплеухи от Венсана Абубакара, демонстративно бравировавшего мышцами прямо перед румынским наставником «бело-синих» во время празднования единственного мяча во вчерашнем матче, и компании.

На самом деле, ждать от Мирчи Луческу добровольного ухода в отставку – это фактически то же самое, что верить в существование внеземной цивилизации где-то на территории пустыни Гоби. То есть, теоретически в это можно попытаться поверить и даже подобрать какую-то мнимую мотивацию в пользу подобной версии, но при первой же попытке рассуждать логически и трезво сразу станет понятно, что это полный вздор, конспирология и чепуха.

Начиная с 1999 года Мирча Луческу никогда не уходил в отставку в клубных командах по ходу сезона. За это время румынский специалист успел поработать в бухарестском «Рапиде», «Галатасарае», «Бешикташе», «Шахтере», «зените», а теперь продолжает свой наставнический путь уже в «Динамо». Возникающие трудности Мирча всегда воспринимал, как дополнительный вызов, который аж никак не должен сбить его с пути и заставить сдаться.

Даже в сезоне-2008/09, который с самого начала складывался для «Шахтера» прескверно, Луческу так и не решился на то, чтобы публично заявить об отставке. После 9-го тура в УПЛ тогда «горняки» занимали лишь 10-е место, но продолжали участвовать в Лиге чемпионов, и этот момент, по заверениям самого Мирчи, сдержал его от скоропалительных выводов.

«На фоне нервозности мы проиграли несколько поединков подряд. Я хотел подать в отставку. Но мы выступали в Лиге чемпионов! И там стартовали с победы над «Базелем». То, что у нас не получалось в чемпионате, компенсировали в Лиге чемпионов. Хотя я все равно был недоволен. На стадионе стали появляться некрасивые баннеры о том, чтобы я ехал домой и так далее. Не знаю, что это были за люди и зачем им это… А потом был матч с «Барселоной». Все прекрасно помнят последние минуты, когда испанцы повели себя некорректно по отношению к Fair Play: не вернули мяч, Месси забил… Моя реакция была крайне нервной», – рассказывал впоследствии Луческу.

Но даже тогда, будучи на взводе и на эмоциях, Мирча в итоге так публично и не заявил об отставке. На это решение повлияла позиция президента «Шахтера» Рината Ахметова, которому о намерениях румынского коуча доложили ассистент Мирчи Александр Спиридон и капитан команды Дарио Срна.

«В тот момент я ужасно переживал. Сказал Александру Спиридону: «Подаю в отставку». Александр сообщил это Срне, и они с Дарио пообщались с президентом. Ринат Ахметов передал, чтобы я не делал этого, не допускал такой ошибки. И я ничего не сказал на пресс-конференции. Наверное, поступил правильно, ведь в том сезоне мы выиграли Кубок УЕФА», – вспоминал Луческу.

После того Мирча отработал в «Шахтере» еще семь лет, и ушел из клуба только тогда, когда «горняки» не предложили ему продлить истекшее трудовое соглашение. Хотя после начала российско-украинской войны «горняки», вынужденные покинуть родной Донецк, но продолжавшие иметь топовый по украинским меркам состав, два сезона кряду уступили чемпионство «Динамо», и это не стало поводом для Луческу, чтобы подать в отставку.

Покинув Украину и приняв крайне сомнительное со всех точек зрения решение податься в страну 404, чтобы возглавить тамошнего гегемона последних лет «зенит», Мирча Луческу по окончании сезона-2016/17 также не пожелал самостоятельно уходить, несмотря на то, что задачу он не выполнил – команда финишировала только на третьем месте в турнирной таблице.

Тогда, к слову, поговаривали, что Луческу принципиально дожидался увольнения, которое бы позволило ему получить солидную неустойку от «зенита». Румынский специалист требовал 4 миллиона евро, клуб вообще не изъявлял готовности что-либо платить в виде компенсации, но в итоге стороны не дошли до судов и решили все, если так можно выразиться, полюбовно – Луческу получил «только» 2,5 миллиона евро, а вскоре подался тренировать сборную Турции.

Когда Луческу пришел в «Динамо», и это было крайне негативно воспринято ультрас «бело-синих», которые потребовали немедленного ухода румына из расположения киевского клуба, Мирча якобы подал в отставку, но на самом деле это был очередной фортель со стороны опытного наставника. Слова Луческу появились в одном из популярных румынских изданий, с редактором которого Мирчу связывают давние приязненные отношения. По сути, тренер использовал журналиста в своих целях, чтобы вынудить президента «Динамо» Игоря Суркиса публично заявить о полной поддержке к Луческу – именно тогда в прессу просочились эмоциональные слова президента «бело-синих» о том, что он, переводя на литературную речь, инвестировал полтора миллиарда в клуб.

С тех пор Луческу перманентно отправляют в отставку, но сам тренер еще год назад четко дал понять, что подобное решение «сделало бы его идиотом».

В конце июля Мирче Луческу исполнилось 78 лет. На текущий момент он является самым возрастным тренером профессиональных футбольных команд в мировом футболе. И, несмотря на то, что «Динамо» не смогло пробиться в групповой раунд Лиги конференций-2023/24, румын все равно справедливо считает, что продолжает работать на топ-уровне. Даже такой чемпионат Украины, каким он является сейчас, все равно превосходит множество лиг из стран, где люди живут без войны и прочих бед, но не видят особого смысла развивать футбол больше, чем это есть у них на текущий момент. В частности, не так давно Луческу отказался от переезда в Саудовскую Аравию, где ему были готовы платить значительно больше.

Еще в 2008-м, когда у Луческу случился уже упоминавшийся выше кризис в результатах «Шахтера», Мирча четко и ясно прояснил свою позицию: «Я сам по натуре боец и не оставлю команду в сложной ситуации, а сейчас она именно такова. Я главный виновник, и несу ответственность, поэтому было бы проще всего подать в отставку».

С «Динамо» сейчас ситуация у Мирчи фактически аналогичная. У команды наблюдается не только кризис в результатах, но присутствуют и явные проблемы в качестве игры. О настоящей катастрофе в центре обороны не так давно обстоятельно рассказывал коллега Василенко в материале «Рваная рана в центре защиты «Динамо». На самом же деле, проблем у киевлян значительно больше и они лежат в целом ряде плоскостей: психологии, физической готовности, вопросах смены поколений и просто восприятия молодыми игроками методов работы тренера, успевшего принять участие в воспитании еще звезд 90-х – Георге Хаджи, Роналдо, Марио Жардела…

Да и сам Луческу от футбола еще абсолютно не устал. Скорее, он питается от игры, получает силы для того, чтобы продолжать земной путь. Для него это своего рода стимул не сдаваться и двигаться дальше, даже несмотря на три пережитых инфаркта. Безусловно, гораздо более красивой историей завершения карьеры для Луческу была бы та, когда он ушел бы еще по завершении сезона-2020/21, триумфально вернув «Динамо» чемпионство и выиграв с «бело-синими» национальный Кубок, но… Тогда что-то внутри Мирчи, видимо, не клацнуло и не подсказало ему, что пора останавливаться. Он продолжил, и далеко не ради того, чтобы сейчас сдаваться, подавая в отставку. Для Луческу это будет проявлением слабости. И это то, что должны понимать как болельщики, так и некоторые эксперты, требующие и призывающие от румына пойти на шаг, который тренер сам для себя считает откровенно неприемлемым и нелогичным.