Рваная рана в центре защиты Динамо

Лишь ленивый не критиковал действия динамовской обороны на старте нынешнего сезона. Я не ленивый, поэтому тоже собираюсь заняться этой неблагодарной работой. Но не корысти ради, а для того, чтобы понять, почему все так плохо.

Хотя, признаться, сейчас понять «Динамо» - задача архисложная.

Но давайте не о грустном, а о наболевшем. Так сказать, ближе к телу.

Я никому не открою Америку, если скажу, что с уходом Забарного в АПЛ в центре защиты «Динамо» образовалась зияющая брешь. Несмотря на свою молодость, Илья был не только основным центральным защитником «бело-синих», но и в общем системообразующим игроком.

Рядом с Забарным подчеркивались сильные стороны Попова, «украинского Серхио Рамоса», а не проявлялись слабые, что произошло после отъезда Ильи в Англию.



ФК Динамо Киев. Денис Попов

Неплох был и дуэт в центре динамовской защиты Забарный – Сирота. Первый отвечал за надежность и позиционную борьбу, второй мог себе позволить чаще подключаться к атакам и использовать свою почти волшебную левую ногу при длинных передачах и ударах издали.

В общем, при наличии Забарного и «живых» Сироты и Попова Луческу не нужно было ломать через колено фланговых защитников, переквалифицируя их в центрбеки, как он это периодически делал с Миколенко и Кендзерой.

Но Забарный за очень и очень хорошие деньги ушел в «Борнмут», и главному тренеру «Динамо» снова пришлось столкнутся с решением проблемы в центре защиты.

Вроде бы как путем втыка определилась основная пара центрбеков Попов – Сирота. Но, при наличии и позитивных моментов, этот дуэт имел и явные негативные. Денис оказался подвержен травмам и излишней агрессии, Александр явно не дружил со стабильностью: мог провести почти идеальный поединок, а в некоторых матчах процент его брака в передачах просто зашкаливал.



ФК Динамо Киев. Александр Сирота

В общем, было понятно, что накануне сезона 2023/2024 центральную зону защиты «Динамо» нужно усиливать.

***

Было бы глупо утверждать, что Луческу не видел или не хотел видеть этой проблемы. С его-то опытом! Румын все прекрасно понимал. И в качестве усиления центрального плацдарма защиты тренер решил вернуть в первую команду из аренд Максима Дячука и Кристиана Биловара.

Первый в прошлом сезоне защищал цвета «Александрии», второй играл на Кипре за АЭЛ. И Максим, и Кристиан не могли похвастаться высокой надежностью и стабильностью на предыдущих местах работы. Но от безысходности Луческу принял решение их вернуть.

Хотя термин «безысходность» в данном случае требует пояснений.

История с возвращением на круги своя Биловара уже стала хрестоматийной, если можно так выразиться. Уроженец венгерского Дебрецена, имеющий два гражданства (венгерское и украинское), имеет и очень влиятельного отца – антикоррупционного прокурора из Закарпатья Руслана Биловара.

Сейчас я не буду в подробностях рассказывать, в каких часах и отелях делала селфи жена Руслана и мать Кристиана – Ирина. Это не тема данной заметки. Скажу лишь, что это семейство выделяется своим благосостоянием на фоне далеко не безбедных наших чиновников самого высокого ранга.

Не исключено, что именно по этой причине на Кристиана Биловара обратила пристальное внимание дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса – Яна. Вроде бы уже три года Яна и Кристиан встречаются. Или Кристиан и Яна, как кому удобно.

Как бы то ни было, Кристиана вернули в «Динамо» из почетной кипрской ссылки. И наигрывали на стартовый поединок нового сезона – против «Миная».



ФК Динамо. Кристиан Биловар

Почему наигрывали именно его? Дело в том, что Сирота только вернулся с молодежного Евро, Дячук должен был пропускать дебютный поединок из-за дисциплинарного наказания. Поэтому и получалось, что при кажущейся альтернативе выбора просто не было: в первом туре должна играть пара центрбеков Попов – Биловар. Она и сыграла.

Хотя лучше бы Луческу переквалифицировал в центрбеки кого-то из фланговых защитников. Или Бражко с Сидорчуком. Хуже точно не было бы.

Уже на третьей минуте игры против «Миная» Биловар отдал точную передачу на соперника, и Витенчук дальним ударом открыл счет в матче.

Спустя полчаса «отличился» и второй центрбек «бело-синих» Попов, заработав прямую красную карточку за грубый фол против Одарюка.

На итоговый счет геройства динамовских центрбеков не повлияли (киевляне победили 4:1), но горький осадок от их действий остался.

Во втором туре УПЛ – в матче против «Оболони» - в центре динамовской защиты сыграли Дячук и Сирота. Сыграли тоже не лучшим образом. Хотя в том поединке нелестных слов заслужила вся динамовская защита. Во главе с Бущаном.

Третий тур чемпионата Украины динамовцы пропускали, а в четвертом сыграли против «Черноморца». И снова центральная ось обороны стала самым слабым звеном команды. Дячук «привез» второй пропущенный гол, а Сирота в конце матча был удален, после чего одесситы забили победный мяч.

Не менее «плодотворно» работали динамовские центрбеки и в двух матчах против «Ариса».

В первом поединке контакт мяча и руки Сироты дал основания арбитру назначить пенальти в ворота «бело-синих». Пенальти не стопроцентный, но после игры Луческу признал, что одиннадцатиметровый в том моменте был.

В ответной встрече против греческой команды динамовская защита тоже начудила, когда пропустила от Джурасека. В том эпизоде непозволительно сыграла вся оборона.

***

Выше я употребил термин «безысходность» относительно Луческу и ситуации с центрбеками. «Теневая» сторона – возвращение в команду будущего зятя Игоря Суркиса. В данном случае, по всей видимости, Луческу бессилен. Хотя нужно ему отдать должное: после ужасной игры против «Миная» Мирча задвинул Кристиана в запас.

Но в этой теме есть еще одна сторона медали. Повторюсь, что Луческу прекрасно понимал, что команде нужна новая кровь в центральную зону защиты. Правильные слова по этому поводу наставник «бело-синих» говорит фактически после каждого матча в нынешнем сезоне. Дескать, нам нужны центральные защитники, мол, я буду говорить с президентом клуба.

И добавляет, что «мы даем возможность проявить себя молодым футболистам».

На мой взгляд, часть разгадки – именно в этой фразе. Луческу вряд ли лукавит, говоря о ставке на молодежь. Он наверняка хочет в сложной во всех отношениях ситуации изыскивать внутренние резервы, черпать их из богатой на таланты динамовской академии. Я не уверен, что им движут исключительно искренние порывы, но тем не менее…

Вспомните, как он в свое время – безбедное, мягко говоря – убедил Ахметова не покупать нового центрального защитника после того, как «Шахтер» продал Чигринского в «Барселону». Тогда Луче сделал ставку на молодого Ракицкого. И не прогадал.

Сейчас он наверняка хотел провернуть подобный финт. Отыскать среди динамовских залежей нового Миколенко или Забарного. Остаться причастным, так сказать, к созданию нового «Динамо».



ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Вполне возможно, что спустя два-три года и Биловар научится пасовать не сопернику, а одноклубнику, и Дячук бы окреп не только физически. Но беда в том, что у Луческу нет в запасе этого времени. Ему нужны квалифицированные центральные защитники на «вчера».

И это он тоже понимает, не сомневайтесь. Поэтому не исключено, что новые защитники в «Динамо» могут появиться уже в ближайшее время. Sport.ua недавно информировал, что Луческу «забраковал» двоих центрбеков – одного из чемпионата Чехии, второго – кандидата в сборную Колумбии.

Вполне возможно, что хроническая болезнь роста Биловара и Дячука, впрочем, как и Сироты с Поповым, заставят «Динамо» вернуться к ранее предложенному варианту с «варягами».

Хотя ни в коем случае нельзя исключать и то, что до конца года «Динамо» будет играть с этим нерадивым квартетом центрбеков.

Мы ведь знаем, что понять логику «Динамо», тем более сейчас – задача почти нереальная.