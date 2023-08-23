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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 10:46 | Обновлено 23 августа 2023, 11:03
1023
1

Динамо ведет переговоры с французским защитником

Киевляне могут подписать Исмаэля Аанеба

23 августа 2023, 10:46 | Обновлено 23 августа 2023, 11:03
1023
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Динамо ведет переговоры с французским защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Аанеба

«Динамо» Киев ведет переговоры с 24-летним французским центральным защитником Исмаэлем Аанеба. Об этом сообщает L’Equipe.

Кроме «Динамо» Киев, Аанеба ведет переговоры с испанскими «Мальоркой» и «Лас-Пальмас», а также с венгерским «Ференцварошем». Однако именно «Динамо» сейчас считается фаворитом в борьбе за игрока.

Аанеба сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Сошо» истек в конце июня. В прошлом сезоне на его счету 1 ассист 30 матчах Лиги 2 за «Сошо». Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.

Завтра, 24 августа «Динамо» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет с «Бешикташем».

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Динамо Киев Исмаэль Аанеба трансферы трансферы УПЛ свободный агент Ференцварош Мальорка Лас-Пальмас
Источник L'Equipe
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Владимир одесский
Говорили, балакали - сіли та й заплакали! Як би була ціна 200 тисяч євро я ще б повірив, що Суркіс розкошелиться, а за такі гроші він знайде сто відмазок що б не купувати!
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