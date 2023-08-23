Динамо ведет переговоры с французским защитником

«Динамо» Киев ведет переговоры с 24-летним французским центральным защитником Исмаэлем Аанеба. Об этом сообщает L’Equipe.

Кроме «Динамо» Киев, Аанеба ведет переговоры с испанскими «Мальоркой» и «Лас-Пальмас», а также с венгерским «Ференцварошем». Однако именно «Динамо» сейчас считается фаворитом в борьбе за игрока.

Аанеба сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Сошо» истек в конце июня. В прошлом сезоне на его счету 1 ассист 30 матчах Лиги 2 за «Сошо». Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.

Завтра, 24 августа «Динамо» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет с «Бешикташем».