ГЕЦКО: «Луческу должен был бы по собственной инициативе уйти в отставку»
Бывший форвард – о выступлении «Динамо» в Лиге конференций
31 августа «Динамо» Киев уступило и в ответном поединке квалификации Лиги конференций турецкому «Бешикташу» (0:1) и досрочно сошло с дистанции.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко проанализировал вчерашнюю игру динамовцев в Стамбуле:
– Первый матч этих соперников в Бухаресте давал основания надеяться, что для киевлян, несмотря на досадное поражение 2:3 еще не все потеряно. Но уже в дебюте сложилось впечатление, что даже сами киевляне не верили, что в Стамбуле можно взять реванш.
– Что вы имеете в виду?
– Чтобы вернуть интригу динамовцам нужен был быстрый гол. А откуда ему было взяться, когда гости с первых минут думали только о том, чтобы не пропустить. Прекрасно понимаю, что ненадежный тыл сильно давит психологически, однако надо было продемонстрировать какую–то настырность в отборе, интенсивность, нацеленность на ворота визави, а не рассчитывать на его ошибки после длинных передач со своей половины поля.
В конце концов, заслужили ли киевляне лучшую судьбу, если лишь однажды попали в створ ворот, тогда как соперник, которого устраивала и ничья, сделал аж семь точных «выстрелов».
– Если к промахам обороны киевлян, беззубости нападающих все уже привыкли, то вчера не хватало креатива и нашим полузащитникам.
– Это можно объяснить тем, что Шапаренко после серьезной травмы никак не восстановит боевую спортивную форму, а именно он – единственный среди киевлян кто может сыграть в середине поля нестандартно, дать пас вразрез. Дожились.
– По вашему мнению, после очередного провала «Динамо» в еврокубках, не дойдет ли дело до оргвыводов?
– Я бы на месте Мирчи Луческу давно по собственной инициативе ушел бы в отставку. Ведь динамовцы под его руководством –деградируют. Но по каким–то причинам такое положение вещей клубное руководство устраивает. С другой стороны, румынский специалист привык, что у него раньше не было проблем с приглашением квалифицированных легионеров. В «Динамо» этого нет, а расчет на собственных воспитанников не оправдывает себя даже на внутренней арене, где один из грандов стал самым обычным середняком, которого никто не боится. Таковы реалии.
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