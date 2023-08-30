Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию, в результате которой коуч румынской команды УТА из Арада Мирча Редник прямо во время матча со «Стяуа» пережил инфаркт миокарда, из-за чего специалисту был установлен стент в сердце.

«Я не слышал, что произошло. У Мирчи Редника случился сердечный приступ? У меня тоже два стента, они нормальные... Нет, у меня три [стента]! Я не могу ничего комментировать, потому что не знаю, сначала поговорю с ним. Я хочу сначала поговорить с ним», - заявил Луческу.

В настоящий момент Мирча Луческу вместе с «Динамо» находится в Турции, где завтра «бело-синие» проведут ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа».