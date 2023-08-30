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  4. Известный румынский тренер во время матча перенес инфаркт миокарда
Румыния
30 августа 2023, 21:29 |
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Известный румынский тренер во время матча перенес инфаркт миокарда

У Мирчи Редника проблемы со здоровьем

30 августа 2023, 21:29 |
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Известный румынский тренер во время матча перенес инфаркт миокарда
uta-arad.ro. Мирча Редник

61-летний румынский специалист Мирча Редник, который в настоящий момент работает главным тренером команды УТА из города Арад, перенес инфаркт миокарда.

Проблемы с сердцем у Редника проявились в понедельник, 28 августа, во время матча против «Стяуа» (2:1).

Сегодня после тщательного обследования врачи решили установить стент и оставить Редника под наблюдением в окружной больнице на ближайшие несколько дней.

Ожидается, что Редник вернется к работе примерно через неделю, в зависимости от его состояния здоровья.

Мирча Редник с 2000 года работает главным тренером. За это время он успел поработать со многими румынскими командами, также тренировал зарубежные «Аль-Наср», «Аль-Фейсали» (обе – Саудовская Аравия), «Хазар-Ленкорань» (Азербайджан), «Стандард» и «Гент» (обе – Бельгия).

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Мирча Редник инфаркт УТА Арад чемпионат Румынии по футболу
Источник ФК Ута Арад
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