Известный румынский тренер во время матча перенес инфаркт миокарда
У Мирчи Редника проблемы со здоровьем
61-летний румынский специалист Мирча Редник, который в настоящий момент работает главным тренером команды УТА из города Арад, перенес инфаркт миокарда.
Проблемы с сердцем у Редника проявились в понедельник, 28 августа, во время матча против «Стяуа» (2:1).
Сегодня после тщательного обследования врачи решили установить стент и оставить Редника под наблюдением в окружной больнице на ближайшие несколько дней.
Ожидается, что Редник вернется к работе примерно через неделю, в зависимости от его состояния здоровья.
Мирча Редник с 2000 года работает главным тренером. За это время он успел поработать со многими румынскими командами, также тренировал зарубежные «Аль-Наср», «Аль-Фейсали» (обе – Саудовская Аравия), «Хазар-Ленкорань» (Азербайджан), «Стандард» и «Гент» (обе – Бельгия).
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