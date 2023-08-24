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  4. Луческу рассказал, почему Саудовская Аравия вкладывает много денег в футбол
Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 16:16 |
2160
4

Луческу рассказал, почему Саудовская Аравия вкладывает много денег в футбол

Румынский специалист уверен, что имеет место быть стратегия спортсвошинга

24 августа 2023, 16:16 |
2160
4
Луческу рассказал, почему Саудовская Аравия вкладывает много денег в футбол
yeniakit.com.tr. Мирча Луческу (слева) и Шенол Гюнеш

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему отказался покинуть украинский клуб ради возможности поработать в Саудовской Аравии, откуда получал конкретное предложение от «Аль-Насра», в рядах которого выступает звездный португалец Криштиану Роналду.

«Зачем мне ехать в Саудовскую Аравию? Я ценю эмоциональное измерение и ответственность гораздо больше, чем финансовые интересы. Поэтому я не поехал в «Аль-Наср». Я мог бы перейти в «Фенербахче», но и им сказал «нет». Мне нужно закончить то, что я должен сделать, если смогу, поэтому я не жалею об этом».

«Саудовская Аравия делает то же, что когда-то делал Китай. Я не знаю, сколько времени это займет. Как только они не смогут добиваться успеха со сборной, они сдадутся. А пока, после того, что случилось с журналистом в Стамбуле [убийство Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии], это им нужно. Им нужно изменить имидж, и они вложили огромные средства», - заявил Луческу.

Напомним, в настоящий момент главным тренером «Аль-Насра» является экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру, которого саудитам удалось переманить летом из бразильского «Ботафого».

Примечание. Спортсвошинг (англ. sportswashing, «отмывание спортом») — использование спорта для улучшения репутации, запятнанной неправомерными действиями. Является формой пропаганды, достигается путем проведения спортивных мероприятий, покупки или спонсирования спортивных команд или участия в спорте.

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Мирча Луческу Динамо Киев Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд выбор редакции чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Yeniakit
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Комментарии 4
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Octopus
Луческу шарит, все по делу сказал
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+3
Gargantua
сауды справедливо считают, что за деньги могут заставить себя уважать такими, какими они есть. 
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0
BallsToTheWall
Зачем Саудам какие то воши, если они  решили присоединиться к БРИКС?
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-3
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