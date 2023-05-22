Рай для Роналду и Месси. Саудовская Про Лига – это чемпионат Китая v. 2.0

В последние месяцы про чемпионат Саудовской Аравии по футболу (саудовскую Про Лигу) активно и много пишут во всех серьезных спортивных изданиях по всему миру. Началось все, безусловно, с сенсационного переезда на Аравийский полуостров звездного португальца Криштиану Роналду, который подписал контракт с Аль-Насром. Но сейчас, кажется, останавливаться исключительно на экс-лидере Манчестер Юнайтед, Реала и Ювентуса саудиты абсолютно не собираются. В тамошнюю Про Лигу уже активно сватают легенду Барселоны Серхио Бускетса, рекордсмена сборной Франции по количеству сыгранных матчей Уго Льориса, а также многолетнего соперника Роналду за право выиграть тот или иной индивидуальный топ-трофей Лионеля Месси, ставшего в 2022 году чемпионом мира со сборной Аргентины на турнире в Катаре.

Суммы, которые мелькают в СМИ относительно потенциального переезда Месси в Саудовскую Аравию иначе как умопомрачительными не назовешь. Аль-Хиляль предлагает Лионелю контракт на 400 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем Роналду получает в Аль-Насре…

Абсолютно понятно, что Саудовская Аравия сейчас стремится произвести большое впечатление на весь футбольный мир, но нечто подобное мы уже видели ранее. В 2016 году активную и даже агрессивную работу на трансферном рынке начали клубы из китайской Суперлиги. Тогда представители Поднебесной, предлагая очень большие деньги, смогли заполучить в свой чемпионат ряд звездных игроков из Европы. У китайцев, складывается впечатление, был особый нюх на южноамериканцев, потому как Оскар, Паулиньо, Халк, Алекс Тейшейра, Карлос Тевес и Джексон Мартинес получили невероятные условия по личным контрактам, отказаться от которых не могли по определению.

Впрочем, китайцам тогда удалось привлечь в свою Суперлигу и европейцев, наиболее известным из которых оказался бельгиец Маруан Феллайни – экс-хавбек Эвертона и Манчестер Юнайтед, продолжающий карьеру в Поднебесной и до нынешнего момента. Кроме того, развивать футбол в Китай согласились отправиться и многие известные европейские тренеры – в частности, Фабио Капелло, Свен-Еран Эрикссон, Рафаэль Бенитес, Фабио Каннаваро.

Однако несколько лет назад амбициозный и казавшийся перспективным футбольный китайский проект рухнул…

Китайская футбольная ассоциация надеялась, что за счет привлечения звезд в местные футбольные клубы удастся не только повысить уровень чемпионата, но и в перспективе усилить национальную сборную. Ряд иностранцев был натурализован, а некоторые даже провели по несколько матчей за первую команду Поднебесной. Но с началом пандемии Covid-19 поступления от спонсоров начали стремительно сокращаться, и футбольные власти Китая были вынуждены замаскировать намечающийся кризис инвестиций под кампанию по сокращению расходов.

Когда мыльный пузырь наконец-то лопнул, звездные легионеры начали покидать Суперлигу, а дела у чемпиона Цзянсу Сунин оказались настолько плачевными, что клуб сразу после завоевания исторического титула был расформирован и де-факто прекратил существование.

Поэтому китайская история доказывает, что большие деньги не всегда создают прочный фундамент для успешного футбола, однако ситуация в Саудовской Аравии отличается от того, что мы ранее видели в Поднебесной. Саудиты, похоже, нацелены более системно интегрироваться в профессиональный мировой спорт, и еще до агрессивных действий на футбольном трансферном рынке проявили свои амбиции в других «дисциплинах».

Так, в 2021 году впервые в истории в Саудовской Аравии состоялся этап Гран-при Формулы-1, а еще в стране было организовано несколько топовых боксерских боев. В частности, речь о поединках Энтони Джошуа против Энди Руиса-младшего, Энтони Джошуа против Александра Усика, Томми Фьюри против Джейка Пола. Эти шаги дали понять, что власти Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы лоббировать свои интересы не только через футбол, но и через другие популярные в мире виды спорта.

Что касается непосредственно футбола, то первый значимый шаг здесь саудиты сделали за год до приглашения в Про Лигу Криштиану Роналду. В октябре 2021-го Суверенный фонд Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов выкупил у Майка Эшли 100% акций клуба английской Премьер-лиги Ньюкасл. Спустя полтора года «сороки» очень близки к тому, чтобы вернуться в Лигу чемпионов, на групповой стадии которой они в последний раз объявлялись в сезоне-2002/03, оказавшись в одном квартете с Барселоной, Интером и Байером.

Очевидно, что в случае выхода Ньюкасла в Лигу чемпионов саудовские собственники увеличат инвестиции в этот проект, который в перспективе может затмить все то, что долгие годы выстраивал в Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. А то, что деньги способны на многое, особенно при их использовании для достижения стратегических задач, в конце минувшего года доказали соседи саудитов из Катара, буквально «купившие» право на проведение чемпионата мира у ФИФА.

Instagram. Лионель Месси с семьей в Саудовской Аравии

Интересно и то, что при общей динамике увеличения затрат на свои национальные чемпионаты и сборные, именно Саудовская Аравия на Ближнем Востоке наиболее стремится к тому, чтобы ее Про Лига считалась одним из самых престижных турниров в мире. Сейчас это может показаться выдумкой автора, но при сохранении постоянных инвестиций и грамотном менеджменте топ-футболисты продолжат появляться в чемпионате Саудовской Аравии и в дальнейшем.

Почему это так? Достаточно оценить пример с Криштиану Роналду. Португалец до переезда в Саудовскую Аравию играл за Реал, Ювентус и Манчестер Юнайтед – топовые европейские клубы, позволявшие португальцу продвигать свой бренд и сохранять одержимость собственного наследия. Казалось бы, деньги не смогут изменить ситуацию, но ОЧЕНЬ большие деньги вынудили Криштиану пойти наперекор своим принципам. Роналду подписал контракт с Аль-Насром, по условиям которого его зарплата составляет 3,8 миллиона евро в неделю. И если саудиты смогут вскоре зазвать к себе еще и второго величайшего футболиста современности в лице Лионеля Месси, то в будущем, нет сомнений, они способны творить практически все, что только пожелают.

Согласитесь, что приглашение Роналду и Месси очень отличается от покупок Оскара или Алекса Тейшейры, которые оказались своеобразным трансферным потолком для клубов китайской Суперлиги времен ее расцвета.

Безусловно, скептики возразят – мол, саудовские клубы пока занимаются только тем, что переманивают к себе пусть и звезд первой величины, но тех, кто уже находится на завершающей стадии карьерного пути в профессиональном футболе. И Роналду, и Месси, и Бускетс, и Льорис, конечно же, через 3-5 лет уйдут на пенсию, оставив о себе лишь символический след в истории развития футбола Саудовской Аравии. Однако ключевым маркером превращения Про Лиги в амбициозного игрока на трансферном рынке станет тот момент, когда тамошние клубы окажутся способны подписывать топ-игроков, находящихся на пике возможностей. И когда это произойдет, чемпионат Саудовской Аравии станет достойным конкурентом для Премьер-лиги, Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги…

Но что уже сейчас не вызывает сомнений, так это то, что саудовская Про Лига стала своеобразным апгрейдом амбициозного азиатского предшественника – такой себе китайской Суперлигой версии 2.0. Однако здесь, в отличие от Поднебесной, крайне маловероятна ситуация с резким оттоком инвестиций. В Китае он случился во многом из-за того, что футбол был отдан крупному бизнесу «в нагрузку», а в Саудовской Аравии миллиардные инвестиции в профессиональный спорт выглядят как элемент ведения государственной политики и реализации стратегических планов.

Текст: meta.ua/sport