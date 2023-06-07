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  4. Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 17:06 |
406
3

Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср

Сам тренер не хочет покидать «Динамо»

07 июня 2023, 17:06 |
406
3
Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главному тренеру «Динамо» Киев Мирче Луческу поступило предложение возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщают румынские СМИ.

При этом, по их информации, Луческу скорее всего предложение отклонит. Ему не нравится слишком жаркий климат в Саудовской Аравии и тот факт, что эта страна расположена слишком далеко от его дома в Румынии.

Контракт Луческу с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось о том, что 77-летний румын намерен отработать его до конца.

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Мирча Луческу Аль-Наср Эр-Рияд Динамо Киев
Источник Digisport.ro
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Комментарии 3
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romeoboss
А що е кращи пропозиціі!
Я на горізонті поки не бачу ні кого з імовірних претендентів!
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0
VAR
Луческу любит деньги ,он и деньги в холодном питере газпромовские очень любил 
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0
Тарік1994
Дякую за все, але йди вже. Команді треба повне перезавантаження. А краще взагалі клубу, але про це можна навіть не мріяти
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0
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