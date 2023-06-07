Поработает с Роналду? Луческу предложили возглавить Аль-Наср
Сам тренер не хочет покидать «Динамо»
Главному тренеру «Динамо» Киев Мирче Луческу поступило предложение возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщают румынские СМИ.
При этом, по их информации, Луческу скорее всего предложение отклонит. Ему не нравится слишком жаркий климат в Саудовской Аравии и тот факт, что эта страна расположена слишком далеко от его дома в Румынии.
Контракт Луческу с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось о том, что 77-летний румын намерен отработать его до конца.
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