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  4. Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 13:44 |
613
3

Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года

Румынский специалист намерен доработать контракт с киевлянами до конца

05 июня 2023, 13:44 |
613
3
Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

77-летний румынский специалист Мирча Луческу, который возглавляет киевское «Динамо, не планирует покидать клуб до завершения контракта.

Луческу сватают в «Фенербахче». Он может заменить на посту главного тренера команды Жорже Жезуша, который покинет клуб в ближайшее время.

Однако, как сообщает турецкое издание Sporx, Луческу намерен доработать контракт с «Динамо» до конца, а именно до 30 июня 2024 года.

Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» в июле 2020 года и в первом сезоне привел команду к чемпионскому титулу. В сезоне 2022/23 «бело-синие» заняли четвертое место в УПЛ.

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Мирча Луческу назначение тренера отставка Фенербахче Динамо Киев Жорже Жезуш
Источник Sporx
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Комментарии 3
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Gargantua
да уже лучше было бы расстаться.
поблагодарить за тот первый сезон и расстаться. вполне очевиден некий кризис развития. тем более ярко проявилось, что когда Луческу ушел на больничный, команда психологически раскрепостилась.
Тот же состав, та же игровая схема, а вот психологически команда воспряла. И это факт.
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+4
Сергей Тимченко
Правильно,пускай выиграет чемпионат,докажет всем критикам и идёт спокойно на пенсию.Другого тренера Суркис сейчас не подпишет,а ЦеШо сейчас пока не вариант,рановато...
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+1
Перець
Він якийсь нефартовий тільки з'явився і нічия
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0
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