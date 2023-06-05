Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
Румынский специалист намерен доработать контракт с киевлянами до конца
77-летний румынский специалист Мирча Луческу, который возглавляет киевское «Динамо, не планирует покидать клуб до завершения контракта.
Луческу сватают в «Фенербахче». Он может заменить на посту главного тренера команды Жорже Жезуша, который покинет клуб в ближайшее время.
Однако, как сообщает турецкое издание Sporx, Луческу намерен доработать контракт с «Динамо» до конца, а именно до 30 июня 2024 года.
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» в июле 2020 года и в первом сезоне привел команду к чемпионскому титулу. В сезоне 2022/23 «бело-синие» заняли четвертое место в УПЛ.
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поблагодарить за тот первый сезон и расстаться. вполне очевиден некий кризис развития. тем более ярко проявилось, что когда Луческу ушел на больничный, команда психологически раскрепостилась.
Тот же состав, та же игровая схема, а вот психологически команда воспряла. И это факт.