Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года

77-летний румынский специалист Мирча Луческу, который возглавляет киевское «Динамо, не планирует покидать клуб до завершения контракта.

Луческу сватают в «Фенербахче». Он может заменить на посту главного тренера команды Жорже Жезуша, который покинет клуб в ближайшее время.

Однако, как сообщает турецкое издание Sporx, Луческу намерен доработать контракт с «Динамо» до конца, а именно до 30 июня 2024 года.

Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» в июле 2020 года и в первом сезоне привел команду к чемпионскому титулу. В сезоне 2022/23 «бело-синие» заняли четвертое место в УПЛ.