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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 03:23 | Обновлено 17 августа 2022, 03:40
263
0

ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»

Коуч «Динамо» рассказал, почему не ушел из клуба после начала большой войны

17 августа 2022, 03:23 | Обновлено 17 августа 2022, 03:40
263
0
ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
mailplus.co.uk. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему не ушел из киевского клуба после начала большой войны в феврале 2022 года:

«Как я мог уйти в отставку в такой ситуации? Так было, когда я работал в «Шахтере», и на Донбассе начался конфликт. Может быть, у вас есть возможность немедленно уйти, но вы остаетесь, потому что в такие времена вы должны отдать ситуации все, что у вас есть. Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом. 

Мой опыт в футболе и жизни может очень помочь этим молодым людям. Я могу использовать полученные знания, чтобы помочь людям, которые напуганы и не сталкивались с подобными ситуациями раньше. Я обязан стоять на ногах, подавать пример, не сдаваться. Я возлагаю на себя эту ответственность. Это самый большой опыт в моей карьере. Я не могу себе представить, чтобы снова пройти через что-то подобное в будущем».

В таких условиях было нелегко готовиться к соревновательным играм. Посмотрите на состав «Фенербахче» с игроками, которые выступали в Англии, Франции, Германии и Италии. Но мои футболисты чувствуют ответственность за тех, кто в Украине, за членов их семей и тех, кто участвует в войне. У них большой энтузиазм по поводу этих игр, но также и огромная мотивация. Они готовятся к этим играм вдали от своих семей, и это сложно, но все же у нас есть надежда. Это сложно, но это очень поможет игрокам в их жизненном опыте.

Мы играем наши европейские матчи в Лодзи в Польше, а затем, 23 августа, начинается внутренний сезон в Украине. Для жизни важно, чтобы мы продолжали. Украина – страна этих игроков. Даже если они немного напуганы, игроки должны понимать, что они являются примером для всего населения. Во время пандемии закрылись кинотеатры, театры, но через определенный период футбол возобновился, и люди могли смотреть его по телевизору. То же самое и в Украине – люди любят футбол, и в какой-то момент он должен возобновиться».

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