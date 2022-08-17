ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
Коуч «Динамо» рассказал, почему не ушел из клуба после начала большой войны
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему не ушел из киевского клуба после начала большой войны в феврале 2022 года:
«Как я мог уйти в отставку в такой ситуации? Так было, когда я работал в «Шахтере», и на Донбассе начался конфликт. Может быть, у вас есть возможность немедленно уйти, но вы остаетесь, потому что в такие времена вы должны отдать ситуации все, что у вас есть. Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом.
Мой опыт в футболе и жизни может очень помочь этим молодым людям. Я могу использовать полученные знания, чтобы помочь людям, которые напуганы и не сталкивались с подобными ситуациями раньше. Я обязан стоять на ногах, подавать пример, не сдаваться. Я возлагаю на себя эту ответственность. Это самый большой опыт в моей карьере. Я не могу себе представить, чтобы снова пройти через что-то подобное в будущем».
В таких условиях было нелегко готовиться к соревновательным играм. Посмотрите на состав «Фенербахче» с игроками, которые выступали в Англии, Франции, Германии и Италии. Но мои футболисты чувствуют ответственность за тех, кто в Украине, за членов их семей и тех, кто участвует в войне. У них большой энтузиазм по поводу этих игр, но также и огромная мотивация. Они готовятся к этим играм вдали от своих семей, и это сложно, но все же у нас есть надежда. Это сложно, но это очень поможет игрокам в их жизненном опыте.
Мы играем наши европейские матчи в Лодзи в Польше, а затем, 23 августа, начинается внутренний сезон в Украине. Для жизни важно, чтобы мы продолжали. Украина – страна этих игроков. Даже если они немного напуганы, игроки должны понимать, что они являются примером для всего населения. Во время пандемии закрылись кинотеатры, театры, но через определенный период футбол возобновился, и люди могли смотреть его по телевизору. То же самое и в Украине – люди любят футбол, и в какой-то момент он должен возобновиться».
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