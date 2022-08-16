Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Бенфики больше возможностей, но Динамо играет сердцем!»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне первого матча раунда 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», который пройдет 17 августа в польской Лодзи на городском стадионе имени Владислава Крола.

- Как вы можете оценить нападающего Бенфики Романа Яремчука, который раньше выступал за Динамо?

– Яремчук – форвард очень хорошего уровня. Думаю, это важный игрок как для Бенфики, так и для национальной сборной Украины.

- Динамо уже совершило невозможное в квалификации - выбило Фенербахче и победило Штурм в экстратайме. Ментальный уровень вашей команды вырос?

- Нельзя сравнивать эти матчи и нашу ситуацию. У Бенфики отличная инфраструктура, они имеют возможность и финансы, чтобы приглашать футболистов высокого уровня. Нам придется сражаться в поединках с ними. Сейчас у Динамо нет возможности совершать трансферы, мы не играем дома. Команда тренируется на одном поле с детьми, футболисты живут в отеле без своих семей.

Однако, несмотря на эти сложности, Динамо добилось очень хороших результатов в противостояниях с Фенербахче и Штурмом. И мы надеемся продолжить выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Это важно для Украины, и игроки это чувствуют. На наших матчах собирается много украинских болельщиков, матерей с детьми. Они хотят почувствовать единство, находясь вдали от Украины в статусе вынужденных беженцев. Мы ответственны перед ними и постараемся подарить им положительные эмоции.

Бенфика – прекрасная команда. Как я уже сказал, летом их усилили фантастические молодые игроки Флорентину и Нерес. Качество состава значительно возросло, португальцы демонстрируют очень зрелищный футбол. У Бенфики больше возможностей, чем на данный момент у Динамо. Однако в футболе возможно все.

Очень жаль, что мы потеряли Сидорчука и Гармаша по дисциплинарным причинам. Это самые опытные игроки нашей команды. Но мы постараемся компенсировать их отсутствие другими исполнителями. Ожидаю очень сложного поединка. Однако мы к этому готовы.

- Вы гордитесь тем, что ваши игроки выступают на столь высоком уровне в таких сложных обстоятельствах?

- Да. Никто, кроме нас самих, не может прочувствовать, в какой ситуации мы очутились. Через что мы проходим, в каких условиях работаем и с каким трудом удерживаем команду на высоком уровне. Но когда игроки выходят на поле, они превращаются в настоящих профессионалов и полностью отдаются делу. Поэтому я благодарен своим подопечным.

- Увидим ли мы завтра оборонительный футбол от Динамо, учитывая, что Бенфика любит играть в комбинационный, атакующий футбол?

- С Бенфикой мы не можем играть в атакующий футбол. У них много быстрых квалифицированных футболистов, которые умеют обыгрывать и создавать свободные зоны. Индивидуально они очень сильны. Но футбол непредсказуем и поэтому так прекрасен. Перед началом матча никогда не можно с уверенностью сказать, кто выйдет победителем. Бенфика имеет преимущество в классе, но Динамо играет сердцем.