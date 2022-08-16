АНДРИЕВСКИЙ: «Динамо играет для героев, которые защищают Украину»

Хавбек киевского «Динамо» Александр Андриевский ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне первого матча раунда 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», который пройдет 17 августа в Лодзи.

– Александр, насколько важно для тебя и твоей команды презентовать столицу Украины в столь сложное для вашей страны время?

– Прежде всего, мы думаем о нашем народе и наших героях, защищающих Украину. Это самое важное. Мы играем для них и стараемся таким образом их поддержать, прибавить сил и вдохновения.

– Что будет означать для киевлян и всех украинцев выход Динамо в групповой раунд Лиги чемпионов?

– Это очень важно для нашего народа.

– Как вы себя чувствуете в Польше?

– Хочу поблагодарить поляков за такой теплый прием. Мы здесь чувствуем себя как дома. Все супер, для нас созданы все условия, чтобы хорошо готовиться и показывать результат на поле. Чувствуем поддержку и от польского народа, потому играем также и для них. Приглашаем польских болельщиков на завтрашний матч.

– Бенфика – сложный соперник. Испытывает ли команда давление перед матчем с ними?

– Мы играли с Бенфикой в прошлом году, поэтому эмоционально готовы к новой встрече. Думаю, если мы выполним указания тренера на 100 процентов, то у нас все будет хорошо.

– Через несколько дней после российского вторжения украинский форвард Бенфики Роман Яремчук забил гол и продемонстрировал футболку с украинским гербом. Вскоре он получил капитанскую повязку под громкие овации болельщиков и не смог сдержать слез. Помните ли вы эти моменты и какие ощущения это у вас вызывало?

– После таких моментов на глаза наворачиваются слезы. Роман – молодец, что таким образом показывает поддержку украинскому народу. Это очень важно.