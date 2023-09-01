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Испания
01 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 01 сентября 2023, 13:46
3197
14

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии

Украинец пропробует свои силы в Испании

01 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 01 сентября 2023, 13:46
3197
14
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
ФК Валенсия

Клуб Ла Лиги «Валенсия» объявил о переходе в состав команды украинского форварда Романа Яремчука, который покидает состав бельгийского «Брюгге».

Яремчук переходит в новую команду на правах годичной аренды. 27-летний Яремчук после возвращения в Бельгию не смог найти свою форму – в минувшем сезоне игрок забил два гола в 32-х матчах.

«Валенсия» после трех туров нового сезона чемпионата Испании набрала шесть пунктов.

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Валенсия Роман Яремчук Брюгге трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Vbolivalnyk-Peter
Успіхів Роману, головне не брати сумний приклад селфі-боя з Севільї.... Працювати-працювати і ще раз працювати. Довести всім, що Бенфіка та Брюге - тимчасова чорна смуга, яка відійшла назавжди...
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+7
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Mac_Gyver
Такий шанс неможна марнувати
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+3
naverland
Удачи
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+2
ЖОРА Жора124
Удачі йому, хай забиває голи а то в збірній нема норм форварда
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+2
Макс Максов
Ще один привід дивитися Ла Лігу!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Airwolf77
2 гола за 32 матча. Зачем они взяли это бревно?
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Тепер у матчі Валенсія-Жирона, головне щоб Циганков не переплутав на кого віддавати гольові передачі...
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0
umnuy2
это шаг вперёд-это получше чем бенфика даже.Главное использовать этот шанс.
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0
Тарік1994
По стилістиці та набору якостей якостей Яремчук найбільше подобається серед наших напів, дуже сподіваюсь, що він набере зможу заграти і повернути форму часів Євро 
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0
Лютый Кандибобер
надо пользоваться шансом!
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0
Nordenus
Видно по лицу, Ромка очень довольный))
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0
anacreon
Вітання Яремчуку. Таки здійснив мрію і проліз у топ чемп. Подякуємо і керівництву Брюгге. Цілий рік Роман втратив у Бельгії. Хоча саме цього (оренди) і треба було вимагати у Бенфіки, коли вони його не бачили у складі. А він дурний погодився переходити назад у Бельгію.Треба було просто відмовитися і все. І сказати: "Шукайте мені оренду в топ-чемпі". І вони б знайшли, куди б ділися. В такі оренди могли б піти багато українських футболістів з Шахтаря і Динамо. Бражко, Шапаренко, Судаков, Буяльський, Ванат  і так далі.  Ітак толку нема від них у єврокубках. А так може хтось би розкрився як Циганков.
Оренду в принципі міг би вимагати і Малиновський, а не погоджуватися на продаж. МОже знайшли би йому клуб постатутніше типу от Валенсії.Ну, може з'явиться в Яремчука натхнення і почне пахати, аби довести, що він ще щось може.
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0
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