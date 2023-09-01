ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии

Клуб Ла Лиги «Валенсия» объявил о переходе в состав команды украинского форварда Романа Яремчука, который покидает состав бельгийского «Брюгге».

Яремчук переходит в новую команду на правах годичной аренды. 27-летний Яремчук после возвращения в Бельгию не смог найти свою форму – в минувшем сезоне игрок забил два гола в 32-х матчах.

«Валенсия» после трех туров нового сезона чемпионата Испании набрала шесть пунктов.