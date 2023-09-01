ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
Украинец пропробует свои силы в Испании
Клуб Ла Лиги «Валенсия» объявил о переходе в состав команды украинского форварда Романа Яремчука, который покидает состав бельгийского «Брюгге».
Яремчук переходит в новую команду на правах годичной аренды. 27-летний Яремчук после возвращения в Бельгию не смог найти свою форму – в минувшем сезоне игрок забил два гола в 32-х матчах.
«Валенсия» после трех туров нового сезона чемпионата Испании набрала шесть пунктов.
¡Qué GRANDE es ser del VALENCIA CF! 🦇#ADNVCF pic.twitter.com/38WfapUVwM— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
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Оренду в принципі міг би вимагати і Малиновський, а не погоджуватися на продаж. МОже знайшли би йому клуб постатутніше типу от Валенсії.Ну, може з'явиться в Яремчука натхнення і почне пахати, аби довести, що він ще щось може.